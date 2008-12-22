به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم داستان پسربچه‌ای است که با فرشته‌ مرگ آشنا می‌شود و تلاش‌ می‌کند پدربزرگ در حال مرگ خود را نجات دهد. نیکی کریمی، رامبد جوان، نگار جواهریان، ارسلان قاسمی، شاهرخ فروتنیان، مرتضی احمدی، جمشید گرگین، داریوش اسدزاده و حسن پورشیرازی در فیلم بازی کرده‌اند.

از دیگر عوامل "جعبه موسیقی" می‌توان به مسعود احمدیان فیلمنامه‌نویس و محمد خزاعی تهیه‌کننده اشاره کرد. این فیلم پیشتر در مجامع بین‌المللی چون جشنواره فیلم کودک و نوجوان مادرید حضور داشته و جوایزی از جمله جایزه بین‌المذاهب جشنواره فیلم فجر و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان همدان را برده است.

موتمن فیلم‌های "هفت پرده"، "شب‌های روشن"، "باج‌خور" و "صداها" را در پرونده کاری دارد. علاقمندان می‌توانند برای تماشای این فیلم به نشانی میدان هفتم تیر، خیابان مفتح، مجتمع فرهنگی سیدالشهدای بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران مراجعه کنند.