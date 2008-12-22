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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۰۴

نمایش "جعبه موسیقی" در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان

نمایش "جعبه موسیقی" در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان

فیلم سینمایی "جعبه موسیقی" ساخته فرزاد مؤتمن پنجشنبه 12 دی‌ماه ساعت 16 در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم داستان پسربچه‌ای است که با فرشته‌ مرگ آشنا می‌شود و تلاش‌ می‌کند پدربزرگ در حال مرگ خود را نجات دهد. نیکی کریمی، رامبد جوان، نگار جواهریان، ارسلان قاسمی، شاهرخ فروتنیان، مرتضی احمدی، جمشید گرگین، داریوش اسدزاده و حسن پورشیرازی در فیلم بازی کرده‌اند.

از دیگر عوامل "جعبه موسیقی" می‌توان به مسعود احمدیان فیلمنامه‌نویس و محمد خزاعی تهیه‌کننده اشاره کرد. این فیلم پیشتر در مجامع بین‌المللی چون جشنواره فیلم کودک و نوجوان مادرید حضور داشته و جوایزی از جمله جایزه بین‌المذاهب جشنواره فیلم فجر و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان همدان را برده است.

موتمن فیلم‌های "هفت پرده"، "شب‌های روشن"، "باج‌خور" و "صداها" را در پرونده کاری دارد. علاقمندان می‌توانند برای تماشای این فیلم به نشانی میدان هفتم تیر، خیابان مفتح، مجتمع فرهنگی سیدالشهدای بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران مراجعه کنند.

کد مطلب 804409

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