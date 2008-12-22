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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

اجرای یازده مجلس تعزیه در همایش آئین‌های عاشورایی

اجرای یازده مجلس تعزیه در همایش آئین‌های عاشورایی

یازده مجلس تعزیه از نهم دی‌ماه در بخش تعزیه پنجمین همایش آئین‌های عاشورایی در خیمه‌گاه عاشورا در تئاتر شهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد دو طفلان مسلم، وهب نصرانی، غلام ترک، شهادت حر، حضرت علی اکبر، شهادت حضرت عباس (ع)، شهادت امام حسین (ع)، بازار شام و خرابه شام از جمله این مجالس است که دهه اول محرم هر روز ساعت 18 در محوطه باز تئاتر شهر برپا می‌شود.

ظهر عاشورا نیز یک مراسم تعزیه‌خوانی برپا خواهد شد. در پنجمین همایش آئین‌های عاشورایی تعزیه‌خوانان مطرح تهرانی همچون صفاریان، آوایی،‌ لنکرانی، معصومی، فرج‌اللهی و بسیاری دیگر حضور می‌یابند و برنامه اجرا می‌کنند. سیدعظیم موسوی سرپرست بخش تعزیه این همایش است.

کد مطلب 804412

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