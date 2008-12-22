گیلان رتبه نخست رسیدگی به پرونده های معوقه در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس کل داگستری استان گیلان عصر دوشنبه در جمع قضات استان در رشت افزود: پارسال 52 هزار پرونده درگیلان رسیدگی شده است و اکنون 27 هزار و 309 فقره پرونده در دادگاههای استان گیلان موجود است.

وی همچنین آمار پروندههای وارد به شوراهای حل اختلاف و دادگستری استان گیلان را 500 هزار پرونده عنوان کرد و اظهارداشت: این امر شایسته فرهنگ جامعه نیست.

حشتمی در ادامه با اشاره به اینکه فرهنگ صلح و سازش باید در میان مردم نهادینه شود اظهار داشت: باید با آموزش و گسترش شورای حل اختلاف، فرهنگ صلح و سازش را در میان مردم نهادینه کرد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان قم با اشاره به اینکه دادگستری به شوراهای حل اختلاف اهمیت ویژه‌ای می‌دهد، اظهار داشت: این نهاد باید روز به روز در استان تقویت شود و برای این امر دادگستری از هیچ خدمتی فرو‌گذار نخواهد بود.

حشمتی افزود: شوراهای حل اختلاف باید به مردم معرفی شده و آنها را با خصوصیات آن آشنا کرد.

این مسئول ادامه داد: تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور یکی از ابتکارات موفق رئیس قوه قضائیه بود که باعث کاهش مشکلات قضایی در دادگاه‌ها شده است.

حشمتی یادآورشد: صلح و سازش توسط شوراها باید در جامعه احیا شده و این نهاد به نماد برقرای صلح میان افراد جامعه تبدیل شود.