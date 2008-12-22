  1. استانها
  2. گیلان
۲ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۰۷

رئیس دادگستری گیلان:

گیلان رتبه نخست رسیدگی به پرونده های معوقه در کشور را دارد

گیلان رتبه نخست رسیدگی به پرونده های معوقه در کشور را دارد

رشت - خبرگزاری مهر: محمد جواد حشتمی گفت: گیلان از لحاظ رسیدگی به پرونده های معوقه رتبه نخست را در کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس کل داگستری استان گیلان عصر دوشنبه در جمع قضات استان در رشت افزود: پارسال 52 هزار پرونده درگیلان رسیدگی شده است و اکنون 27 هزار و 309 فقره پرونده در دادگاههای استان گیلان موجود است.

وی همچنین آمار پروندههای وارد به شوراهای حل اختلاف و دادگستری استان گیلان را 500 هزار پرونده عنوان کرد و اظهارداشت: این امر شایسته فرهنگ جامعه نیست.

حشتمی در ادامه با اشاره به اینکه فرهنگ صلح و سازش باید در میان مردم نهادینه شود اظهار داشت: باید با آموزش و گسترش شورای حل اختلاف، فرهنگ صلح و سازش را در میان مردم نهادینه کرد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان قم با اشاره به اینکه دادگستری به شوراهای حل اختلاف اهمیت ویژه‌ای می‌دهد، اظهار داشت: این نهاد باید روز به روز در استان تقویت شود و برای این امر دادگستری از هیچ خدمتی فرو‌گذار نخواهد بود.

حشمتی افزود: شوراهای حل اختلاف باید به مردم معرفی شده و آنها را با خصوصیات آن آشنا کرد.

این مسئول ادامه داد: تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور یکی از ابتکارات موفق رئیس قوه قضائیه بود که باعث کاهش مشکلات قضایی در دادگاه‌ها شده است.

حشمتی یادآورشد: صلح و سازش توسط شوراها باید در جامعه احیا شده و این نهاد به نماد برقرای صلح میان افراد جامعه تبدیل شود.

کد مطلب 804414

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها