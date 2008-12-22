مهلت ارسال آثار به جشنواره خانه عکاسان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد مهلت ارسال آثار به این دو جشنواره تا پایان آذرماه بوده که با توجه به استقبال شرکت‌کنندگان این مهلت برای جشنواره "نماز و شکوفایی" تا هفتم و برای "ما می‌توانیم" تا دهم دی تمدید شد.

هیئت داوران ارزیابی آثار رسیده را انجام داده و پس از پایان مهلت دریافت آثار، نتایج داوری از سوی خانه عکاسان اعلام می‌شود. مهلت ارسال آثار تمدید نخواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این دو جشنواره فرم مورد نظر را از نشانی اینترنتی خانه عکاسان ایران دریافت و آثار خود را به نشانی خیابان حافظ تقاطع خیابان سمیه، حوزه هنری، طبقه چهارم خانه عکاسان یران ارسال کنند.