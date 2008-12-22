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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۱۷

ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان بزودی پایان می یابد

ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان بزودی پایان می یابد

سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز از احتمال خاتمه یافتن ماموریت این سازمان در گرجستان در آینده ای نزدیک به علت مخالفت روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نمایندگان اروپا و آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه پس از یک نشست غیرعلنی این سازمان اعلام کردند که توافقی درباره طولانی تر شدن مدت زمان ماموریت در گرجستان بدست نیامد.

فنلاند نیز که در حال حاضر ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را برعهده دارد، اعلام کرد که زمان عقب نشینی نیروهای این سازمان از اوائل ژانویه آغاز خواهد شد.

در حال حاضر 200 نفر از نیروهای این سازمان اروپایی در گرجستان حضور دارند.

این درحالی است که روسیه بشدت با حضور این نیروها در گرجستان مخالفت کرده است.

کد مطلب 804417

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