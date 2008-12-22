جشنواره سراسری "تندیس های یخی و برفی" در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مهدی احمدیان امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: دومین جشنواره‌ سراسری تندیسهای یخی و برفی از 15 تا 19 بهمن ماه سال جاری در مجموعه تفریحی ائل‌داغی از سوی سازمان همیاری شهرداری‌های استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری موفقیت آمیز جشنواره تندیسهای یخی و برفی در سال گذشته و استقبال بی‌نظیر مردم، امسال این جشنواره را با کیفیت بالا و بهتر برگزار خواهیم نمود تا زنجان پایگاهی برای برگزاری جشنواره‌های مختلف استانی به شمار آید.

احمدیان افزود: فراخوان دومین دوره این جشنواره به مراکز هنری سراسر کشور ارسال شده است و هنرمندان تا اول بهمن ماه فرصت دارند که آثار و طرح‌هایشان را برای انتخاب گروههای منتخب ارائه نمایند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان زنجان اظهار داشت: شرکت کنندگان این جشنواره در سال گذشته از هنرمندان مجسمه‌ساز کشور به شمار رفته و آثار جالبی را ارائه و بازتاب خبری مناسبی در سطح کشور یافت و امیدواریم امسال نیز همانند سال گذشته، هنرمندان در سطح بالایی در این جشنواره شرکت کنند.

احمدیان ادامه داد: تا کنون هنرمندان بسیاری با ما مکاتبه داشته و اعلام نموده‌اند که در سطح بالاتری نسبت به سال گذشته در این جشنواره شرکت خواهند نمود.

وی افزود: گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب، از مظهر هنر مجسمه‌سازی و فراهم نمودن محیطی تفریحی برای افراد که متناسب با این فصل باشد از اهداف این جشنواره به شمار می رود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یادآور شد: موضوعات این جشنواره در بخش اصلی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می باشد و بخش کثیری از آن به صورت ساخت مجسمه‌های برفی خواهد بود و عموم مردم و کودکان می‌توانند در این بخش شرکت نمایند.

احمدیان با بیان این مطلب که برای برگزاری این جشنواره اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال پیش‌بینی شده است، افزود: امسال در این جشنواره 30 گروه 2 نفری را پذیرا خواهیم بود و هزینه‌های اقامت و پذیرایی این افراد به عهده‌ میزبان جشنواره است.

وی تصریح کرد: هنرمندان باید برای شرکت در این جشنواره ابزارهای تخصصی مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند و ما نیز در تلاشیم قالب های یخی تخصصی را به صورت ابعادهای مشخص و منظم برای ساخت تندیس های بزرگ فراهم آوریم.

احمدیان گفت: در سال گذشته 76 گروه برای شرکت در جشنواره اعلام آمادگی نمودند که از این تعداد 37 گروه از استان‌های خراسان، تهران، قزوین، آذربایجان غربیف آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد، فارس، گلستان و زنجان شرکت و آثارشان انتخاب شد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌ها یادآورشد: در سال گذشته روزانه بیش از چهار هزار نفر از این جشنواره بازدید کردند.