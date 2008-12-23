ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استانداریها کاری اصولی بود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری در جمع مدیران ستادی استانداری استان، افزود: این دولت به لحاظ ساختار شکنی و تحول در سیستم اداری جهت گیری خاصی دارد و معنای واقعی کار و تلاش را دوباره بعد از انقلاب در این دولت لمس کردیم.

نوذری با بیان اینکه ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید در دو مقوله ی ارزیابی خود و ارزشیابی آنچه که انجام شده مورد بررسی قرار گیرد، افزود: با توجه به دو موضوع مطرح شده و تجارب اینجانب و ارتباط با سازمان مدیریت سابق در دوران خدمتی خودم، معتقدم تحول عظیمی در این حوزه اتفاق افتاده است.

استاندار ادامه داد: با نگاهی در تاریخچه شکل گیری و تداوم سازمان مدیریت و برنامه ریزی، واقعیتهایی برای ما روشن خواهد شد که برنامه ریزی دقیقا نقطه مقابل استانداری و مدیریت استان بوده و در واقع مدیریت استان خلع ید و به ریاستی فرمایشی تبدیل شده بود.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم جامعه و مردم همراه ما باشند و از ما حرف شنوی داشته باشند باید مجسمه عمل و تقوا را از ما ببینند و در خط امام راحل و رهبری عظیم شأن، حرکتهایمان برای حکومت بر دلها باشد.