سران فرانسه و برزیل با یکدیگر دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی امروز دوشنبه برای انجام یک دیدار رسمی دو روزه از برزیل و شرکت در اجلاس سالیانه اتحادیه اروپا- برزیل وارد ریودوژانیرو شد.

سارکوزی ابتدا در این سفر ازسوی لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل مورد استقبال قرار گرفت و سپس در کاخ ریاست جمهوری با هم به گفتگو پرداختند.

کارلا برونی در این سفر سارکوزی را همراهی می کند.

این درحالی است که گفته می شود یک قرارداد تسلیحاتی در سفر رئیس جمهوری فرانسه به برزیل به امضا خواهد رسید.

دا سیلوا نیز پس از نشست سالیانه، توافقنامه ای را امضا خواهد کرد که شامل انتقال فناوری فرانسه به برزیل برای ساخت چهار زیردریایی متعارف و همچنین اولین زیر دریایی هسته ای برزیل خواهد بود.

فرانسه پیشتر در سال جاری میلادی قول کمک به برزیل در ساخت زیردریایی مهاجم "اسکورپن" را داده بود.

برزیل در سال 1979 برنامه رسمی برای توسعه زیردریایی هسته ای را آغاز کرد و داسیلوا سال گذشته میلادی 450 میلیون دلار را به عنوان بودجه جدید برای این برنامه و تلاشهای مربوط به غنی سازی اورانیوم اعلام کرد.