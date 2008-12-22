نوآوری مدیران اصلی ‌ترین عامل پیشرفت کشور است ‬

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، نماینده مردم رودباردر مجلس هشتم عصر دو شنبه در جمع مدیران این شهرستان اظهار داشت: مدیریت توانمند لازمه به فعلیت رساندن ظرفیتها وامکانات برای توسعه کشور بوده که لازم است همه مدیران نسبت به این مقوله اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

نماینده رودبارهمچنین به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و افزود: این سند با توجه به فشارهای بین‌المللی که همواره به ایران تحمیل شده و چالشهایی که در مقابله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با سایر کشورهای مدعی قدرت وجود دارد که به عنوان یکی از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

مرعشی ادامه داد: در طرح افق سند 20 ساله توسعه کشور که توسط مقام معظم رهبری عنوان و مطرح شده ایران از نظر تکنیک، فناوری، علم، دانایی‌محوری، توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و مسائل سیاسی برجسته و الهام بخش منطقه می‌شود.

نماینده رودبار با بیان اینکه اهداف کلان، سیاستهای کلی و محورهای اساسی در بحث سند چشم‌انداز 20 ساله کشور باید تحقق یابد، افزود: امروز تمام کشورهای جهان تلاش می‌کنند هر چه سریعتر روند توسعه را طی کنند.

مرعشی ادامه داد: کشور ایران نیز برای دستیابی به اهداف کلان و نقطه کلیدی توسعه باید از هیچ کوششی فروگذار نکرده و با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های راهبردی برای رسیدن به این جایگاه تلاش کند.