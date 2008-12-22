فقه به معنای دقت در فهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله واعظ زاده درهمایش "اجتهاد در دوره معاصر" که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد در آغاز بحث خود مطرح کرد که در قرآن در 10 آیه از ریشه جهد که اجتهاد از آن گرفته شده و نیز در بیست آیه از ریشه فقه استفاده شده است.

وی با بیان عناوینی از قرآن کریم جهت روشن شدن هر چه بیشتر معنای اجتهاد و تفقه تاکید کرد که فقه به معنای دقت در فهم و نیز به معنای بصیرت است.

وی همچنین اعلام کرد که آیه استنباط فقط یک بار در قرآن آمده است.

آیت الله واعظ زاده خراسانی همچنین با اشاره به آیه مبارکه شوری توضیح داد که به نظر بعضی علمای اهل سنت این آیه مربوط به امر خلافت است ولی به نظر می‌رسد که مربوط به اجتهاد باشد چنانکه علمای قدیم از اجتهاد شورایی استفاده می‌کردند.

وی با توضیح مختصری در خصوص اجتهاد شورایی و نکات مثبت آن تاکید کرد که مجتهد نباید بر فتوای فردی اش اصرار داشته باشد.

آیت الله واعظ زاده خراسانی در پایان سخنرانی خود اعلام کرد که اهل بیت(ع) و امامان معصوم(ع) نیز بر اساس قرآن اجتهاد می‌کردند و به وسیله آن فتوا می‌دادند.