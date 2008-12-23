تنوع پرواز در فرودگاه های مازندران سبب توسعه صادرات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید چلندری عصر دوشنبه در جلسه بررسی راه اندازی خطوط پروازی حمل بار در اتاق بازرگانی استان افزود: هواپیمائی ایران ایر برای صادرکنندگان به نسبت سایر شرکت های هواپیمائی در حمل بار مقرون به صرفه تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: فضای خوبی در استان برای توسعه پروازهای صادراتی فراهم شده و به زودی اولین خطوط پروازی حمل بار از فرودگاه دشت ناز ساری به مقصد کشورهای آسیای میانه برقرار می شود.

مدیرکل فرودگاه های مازندران با اشاره به اینکه هواپیماهای موجود برای حمل بار صادر کنندگان استان تا سقف 4 تن بار را توانائی دارد تصریح کرد: تنوع در عملیات پروازی در توسعه صادرات استان موثر است.

چلندری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هم اکنون پروازهای مسافری به مقصد سوریه با استقبال خوب شهروندان استان مواجه شده است یادآور شد: باید برای توسعه پروازهای فرودگاههای استان در زمینه بار و مسافر از توان بازرگانان و صادرکنندگان استفاده شود.

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه فرهنگ حمل کالای صادراتی از طریق هواپیما صورت گیرد اظهار داشت: توسعه فرودگاههای مازندران در دوران مدیریت ارشد استان قابل ستایش است.

احمد اصغری با بیان اینکه بخش قابل توجه تولیدات کشاورزی استان صادراتی است بر ضرورت ایجاد خطوط پروازی برای تسهیل در فعالیت صادرکنندگان به کشورهای آسیای میانه تاکید کرد.

وی همچنین اظهار داشت: مدیریت ارشد استان برای توسعه فعالیت صادرکنندگان مرکبات، کیوی استان 5 میلیارد تومان اختصاص داده است.

به گفته اصغری، مازندران از محصولات صادراتی خود نهایت استفاده را به واسطه نبود خطوط پروازی نمی کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران خاطر نشان کرد: در صورت فراهم بودن پروازهای هوائی، صادرکنندگان استان آمادگی صادرات کالای خود را به کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا خواهند داشت.