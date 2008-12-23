هیچ کشوری حاضر به پذیرش منافقین نیست/ پیگرد قضایی عناصر گروهک

"حسین الشامی" مشاور نوری المالکی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر ضمن تاکید بر این مسئله افزود: امروز این گروهک به یک برگ سوخته تبدیل شده و حتی آمریکاییها هم از حمایت آنها دست کشیده اند.

به گفته شامی دولت عراق از مدتها پیش قصد اخراج گروهک تروریستی مجاهدین خلق را داشت و بارها تاکید کرده بود که این گروهک با توجه به تاریخچه وعملکرد شنیعش علیه ملت عراق بخصوص در انتفاضه شعبانیه و بعد از آن به معضل و باری بر دوش ملت و دولت عراق تبدیل شده است.

به گفته این سیاستمداعراقی طیفهای گوناگون ملت عراق این گروهک را نمی پذیرند از اینرو به محض آنکه دولت عراق پرونده امنیتی را به دست گرفت اخراج این گروهک در دستور کار خود قرار گرفت.

وی همچنین خاطر نشان کرد که اخراج این گروهک به معنای فراموش کردن جنایات آنها نیست بلکه دولت عراق این گروهک را بعنوان یک سازمان نامطلوب از خاک خود اخراج می کند، اما راه برای دستگیری و محاکمه اعضای این گروهک که در جنایات رژیم بعث علیه ملت عراق مشارکت داشتند باز است.

به گفته شامی گروهک منافقین از منفورترین گروههای موجود در عراق نزد ملت این کشور است و اعضای آن با توجه به این حقیقت سعی می کنند روزنه ای را برای طولانی کردن بقایشان درعراق بیابند.

