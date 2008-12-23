کیفیت بخشی و خلاقیت باید محور فعالیتهای آموزش و پرورش باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی زمهریر در همایش بزرگداشت روز خانواده که صبح امروز در کانون امام علی(ع) ناحیه یک کرج برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت دنیا امروز به این نتیجه رسیده که باید کیفیت بخشی و خلاقیت را سرلوحه کار خود قرار داده و کشور ما نیز به همین نتیجه رسیده است.

وی از همدلی، همفکری، صفا و صمیمیت و مشارکت در تصمیم سازی به عنوان عوامل مورد نیاز برای تحقق کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزش و پرورش و نیز خلاقیت این فعالیتها نام برد و ادامه داد: این کیفیت بخشی و خلاقیت بدون کمک اولیای دانش آموزان تامین نخواهد شد، زیرا خانه مهمترین منبع تامین اعتماد به نفش دانش آموزان برای بروز خلاقیت است که به دنبال این امر، کیفیت فعالتیهای آموزشی و پرورشی تا حد زیادی افزایش می یابد.

این مسئول، مدرسه و خانه را دو بال موثر در پویایی و حرکت دانش آموزان دانست و تصریح کرد: بر اساس تحقیقات، شخصیت انسانها در پنج سالگی تثبیت می شود که این امر نشان می دهد وظیفه خانه و مدرسه در احیای یک شخصیت مطلوب برای بچه ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

اجازه دهیم دانش آموزان شکست را تجربه کنند

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در بخش دیگری از سخنان خود از شکست به عنوان مقدمه پیروزی نام برد و گفت: اگر دانش آموزان را از شکست بترسانیم این ترس، همیشه در آنها باقی می ماند و توان تجربه موقعیتهای جدید را از دست می دهند.

حلیمی زمهریر، استقلال رای و عمل را برای دانش آموزان بسیار مهم دانست و ادامه داد: اگر دانش آموزان برای خود عقیده ای مستقل داشته باشند و توانایی مستقل عمل کردن را نیز دارا باشند، در زندگی آینده خود می توانند حق خود را بگیرند و مسئولیتهای مهم و اساسی زندگی را بر عهده داشته باشند.

این مسئول در زمینه ایستادگی در برابر مشکلات نیز افزود: دانش آموزان باید راه مقابله با مشکلات و پیدا کردن راه حلها را بیاموزد و به دنبال برطرف کردن ابهامهای ذهن خود برود تا در زندگی آینده خود یک فرد مقاوم با ذهنی خلاق و جستجوگر باشد.