ناصری در گفتگو با مهر: اصلاح طلبان بحث جدی برای گزینه بعد از خاتمی نداشته اند

عبدالله ناصری، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات خاتمی برای معرفی گزینه ای که علاوه بر حساسیت کمتر نسبت به وی متعادل و توانمند باشد اظهارداشت: از نظر بنده و حزب متبوع من و اکثر اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خاتمی گزینه مطلوب اصلاح طلبان است و علت این انتخاب هم ویژگیهای شخصی و منحصر به فرد خاتمی است.

اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متقاضی کاندیداتوری خاتمی

وی با بیان اینکه تقریبا اکثر اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متقاضی پاسخ مثبت سید محمد خاتمی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم هستند ابراز امیدواری کرد که خاتمی پس از بررسی شرایط در نهایت به جواب مثبت برای کاندیداتوری برسد.

ناصری افزود: اگر در نهایت خاتمی به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری حضور یابد و یا بر خلاف آن از کاندیداتوری در این انتخابات عذرخواهی کند مطمئنا شرایط را به طور کامل بررسی کرده و دلایل قانع کننده ای برای تصمیم نهایی خود خواهد داشت.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاریخ معرفی کاندیدا را مشخص می کند

وی با اشاره به اینکه درباره تاریخ معرفی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان در نهایت باید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان نهادی فراحزبی در میان این طیف تصمیمگیری نهایی را انجام دهد پیش بینی کرد که خاتمی در آینده ای نزدیک نظر خود را درباره حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کند.

نمی دانم خاتمی 12 روز دیگر اعلام می کند یا نه

سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان در مجلس هشتم از صحت و سقم خبر اعلام کاندیداتوری خاتمی طی 12 روز آینده که در برخی محافل خبری اصلاح طلبان نقل شده بود ابراز بی اطلاعی کرد و ادامه داد: این بحث مربوط به حضور خاتمی در محفل یکی از هفته نامه هاست که شب عید غدیر صورت گرفته بود. البته با توجه به نظربرخی گروههای اصلاح طلب این احتمال وجود دارد که با تائید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم در دهه فجر معرفی شود.

ناصری در پایان به استقبال دانشجویان از خاتمی در روز 25 آذر در دانشگاه تهران و درخواستهای آنان برای کاندیداتوری سید محمد خاتمی در انتخابات پیش رو اشاره و خاطرنشان کرد: دانشجویان در گذشته هم جزو نخستین اقشاری بوده اند که از خاتمی برای کاندیداتوری در انتخابات دعوت کرده بودند و اکنون هم بر این عقیده خود استوارند.