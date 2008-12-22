تشکیل جبهه متحد جهانی برای مقابله با نظام سلطه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد عصر امروز در دیدار کوفی عساء وزیر امورخارجه توگو با بیان اینکه حقوق بشر قدرت های زورگو بهانه ای برای تسلط به ملت هاست، تصریح کرد: در حال حاضر دوران شکوفایی ملت ها آغاز شده و باید شرایطی فراهم شود که همه کشورها و ملت ها در آسایش و رفاه زندگی کنند.

رئیس جمهور با اشاره به شعارهای فریب و دروغ نظام های سلطه گفت: کسانی که ذاتشان بر پایه ظلم، تجاوز و غارتگری است نمی توانند پرچمدار عدالت در جهان باشد.

دکتر احمدی ‌نژاد برادری و محبت را تنها راه زندگی مسالمت آمیز، پیشرفت و رفاه ملت ها دانست و گفت: لازمه این کار همکاری و همراهی کشورهای دوست و مستقل با هم است و معتقدیم ورای نگاه سیاسی و اقتصادی باید یک نگاه انسانی و برادری به مسائل نیز داشته باشیم.

رئیس‌جمهور با قدردانی از مواضع خوب توگو در مسایل جهانی از جمله حقوق بشر در ایران، روابط دو کشور را رو به گسترش دانست و گفت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با کشورهای آفریقایی به ویژه با توگو است.

دکتر احمدی نژاد همچنین آمادگی کشورمان را برای ارتقای همکاری ها و مناسبات دوجانبه در زمینه های مختلف کشاورزی، انرژی، بهداشتی و فنی با توگو اعلام کرد.

کوفی عساء وزیر امور خارجه توگو نیز در این دیدار با ابلاغ بهترین سلام های گرم رئیس جمهور، دولت و ملت توگو به دولت و ملت ایران، اراده سیاسی کشور متبوعش را توسعه روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به دستاوردها و پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف، خواستار کمک و انتقال تجربیات کشورمان در زمینه های کشاورزی، بهداشتی، انرژی و دانشگاهی و علمی به توگو شد.

وزیر امورخارجه توگو همچنین با اعلام حمایت کشورش از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی، از سیاست اصولی کشورمان برای تقویت روابط خود با کشورهای آفریقایی نیز قدردانی کرد.