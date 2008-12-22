اجمل قصاب به پاکستانی بودن خود اعتراف کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت امور خارجه هند امروز در بیانیه ای اعلام کرد: محمد اجمل قصاب تنها تروریست دستگیر شده در واقعه تروریستی بمبئی در نامه ای به پاکستانی بودن خود و 9 همدستش اعتراف کرده است.

وزارت امور خارجه هند همچنین از درخواست اجمل قصاب برای دیدار با مقامات پاکستانی خبر داده است.

در پی حملات تروریستی در شهر بمبئی تنشها بین دهلی نو و اسلام آباد شدت گرفته است. این در حالی است که هند در ادامه اتهامات خود علیه پاکستان اعلام کرد که لشگر طیبه با اعزام 10 نفر از اعضای خود به پاکستان حادثه تروریستی بمبئی را که در آن 172 نفر کشته شدند ترتیب داد.

روابط هند و پاکستان، به علت اختلافات آنها درمورد کشمیر دوران پرتنش را سپری می کند و دو کشور سابقه درگیری نظامی با یکدیگر را نیز دارند و از همین رو برخی کارشناسان از احتمال درگیری نظامی میان دو کشور خبر می دهند.