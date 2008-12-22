همکاری دفاعی تهران-مسکو تهدیدی برای دیگران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس دولتی صادرات سلاح روسیه اعلام کرد: مسکو تجهیزات دفاعی در اختیار ایران قرار می دهد.

آژانس دولتی صادرات سلاح روسیه بدون اشاره به فروش احتمالی موشکهای "اس-300"، از قرار دادن موشکهای زمین به هوا در اختیار ایران خبر داد.

روسوبورون اکسپرت در بیانیه ای همکاری های نظامی با جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب قوانین بین المللی دانست و اعلام کرد: همکاری های نظامی ایران و روسیه تهدیدی برای هیچ کشور ثالثی نیستند.

اخیرا رسانه ها از احتمال فروش سیستم موشکی اس-300 به ایران از سوی روسیه خبر داده اند که این موضوع قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی را به شدت تقویت خواهد کرد.