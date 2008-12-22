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۲ دی ۱۳۸۷، ۲۰:۴۵

روسیه:

همکاری دفاعی تهران-مسکو تهدیدی برای دیگران نیست

همکاری دفاعی تهران-مسکو تهدیدی برای دیگران نیست

روسیه در واکنش به نگرانی رژیم صهیونیستی از همکاری های دفاعی میان مسکو و تهران، با تاکید بر تداوم این همکاری ها، آن را تهدیدی برای دیگران ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آژانس دولتی صادرات سلاح روسیه اعلام کرد: مسکو تجهیزات دفاعی در اختیار ایران قرار می دهد.

آژانس دولتی صادرات سلاح روسیه بدون اشاره به فروش احتمالی موشکهای "اس-300"، از قرار دادن موشکهای زمین به هوا در اختیار ایران خبر داد.

روسوبورون اکسپرت در بیانیه ای همکاری های نظامی با جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب قوانین بین المللی دانست و اعلام کرد: همکاری های نظامی ایران و روسیه تهدیدی برای هیچ کشور ثالثی نیستند.

اخیرا رسانه ها از احتمال فروش سیستم موشکی اس-300 به ایران از سوی روسیه خبر داده اند که این موضوع قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی را به شدت تقویت خواهد کرد.

کد مطلب 804496

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