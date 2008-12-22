نگرانی صهیونیستها از تقویت روابط دفاعی روسیه-ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ایگال پالمور سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اذعان کرد: خبرهای مربوط به افزایش همکاری های نظامی روسیه و ایران به شدت اسرائیل را نگران کرده است.

وی در عین حال در تلاش برای پنهان کردن ترس صهیونیستها از افزایش همکاری های تهران-مسکو گفت : مقامهای روس به عهد خود درباره حفظ امنیت اسرائیل پایبند هستند.

اخیرا رسانه ها از احتمال فروش سیستم موشکی سی-300 به ایران از سوی روسیه خبر داده اند که این موضوع قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی را به شدت تقویت خواهد کرد.