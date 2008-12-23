حجت الاسلام علیرضا اعرافی رئیس جامعة المصطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، عاشورا و کربلا را از جایگاه محوری در سنت اسلامی و به ویژه شیعی خواند و اظهار داشت: ارزش عاشورا به این لحاظ است که تمامیت اسلام و مجموعه اندیشه اسلامی در حوزه اعتقادات، اخلاقیات، حماسه مجاهدت، اخلاقیات اسلامی و شور و شوق دینی در تابلوی عاشورا مجسم شده است.

وی با اشاره به اینکه عاشورا مدرسه و مکتبی است که درسهای فراوانی از معارف اسلامی در آن تجسم و تجسد یافته، تصریح کرد: حماسه عاشورا واقعه ای نیست که در برهه ای اتفاق افتاده و بازتاب آن به پایان رسیده باشد، بلکه به دلیل عمق، غنا و جامعیت عاشورا هم در عصر و زمان خود نقش آفرین و موج آفرین و منشأ تحولات بسیاری بود و هم به دلیل اخلاص و ایثار نقش آفرینان عاشورا، جامعیت پیام آن به صورت الگو در آمد و قرنها و نسلها را در نوردید.

حجت الاسلام علیرضا اعرافی با تأکید بر اینکه موج عاشورا هم به صورت افقی تأثیر دامنه داری برجای گذاشته و هم به صورت عمودی در گذر زمان و تاریخ باقی مانده و پیام آن برای همه نسلها اثربخش و نقش آفرین بوده است، تأثیرات همه جانبه عاشورا در افق و عمود زمان و مکان و ماندگاری آن را به علت جامعیت و عمق و غنای آن خواند.

وی با تأکید بر اینکه عاشورا مجموعه و کلکسیونی از معارف متجسد تاریخ است که در اسلام و معارف شیعه بر آن تأکید شده، به کارکردهای عاشورا اشاره کرد و یادآور شد: این واقعه عظیم به تناسب نیاز ما در هر زمانی کارکرد دارد. هنگامی که امت اسلامی نیاز به مجاهدت در راه خدا و مقاومت در برابر ظلم داشته باشد پیامهای حماسی و شورآفرین عاشورا الهام بخش خواهد بود. اما علاوه بر این کارکرد جهادی، دارای کارکرد اخلاقی و عرفانی نیز هست که نشان‌دهنده تجسم خصلتهای بزرگ اخلاقی در انسانهایی در سخت ترین شرایط است.

رئیس جامعة المصطفی با بیان اینکه اخلاق، ایثار، فداکاری، دوستی، مهربانی، صمیمیت، عشق به عبادت، اخلاص در راه خدا، عرفان و معنویت پیامهای اخلاقی عاشورا به شمار می روند، افزود: هر جامعه ای به تناسب نیاز خود از دریای پر گوهر برای خود بهره می برد.

وی با اشاره به اینکه در عاشورا به قدر کافی هنر حماسی و عرفانی وجود دارد، گفت: اگر تاریخ عاشورا به درستی بازپردازی و باز تولید شود و با نیازهای امروز انطباق یابد، هنر، شعر، ادبیات و دیگر هنرهای سالم در عاشورا به کار گرفته شود نیاز به کارهای خرافی نیست.

حجت الاسلام اعرافی بهترین راه مقابله با خرافات را بازتولید عاشورا و احیای آن در گفتمانها خواند و استفاده از ادبیات درست در عاشورا و عرضه صادقانه هنر در حماسه عاشورا را مانع از راه یافتن آسیب به ساحت این حادثه بزرگ خواند.

وی گفت: ایجاد توازن مناسب میان بعد عاطفی و حماسی عاشورا از یک سو و بعد عرفانی و معرفتی عاشورا از سوی دیگر در سخنرانیها، مداحیها و برنامه ریزیهای عاشورا راهکار مهمی برای این است تا فرهنگ عاشورا بیشتر در اذهان جای گرفته و نگاه مثبت و در خور عاشورا در فرهنگ مردم تثبیت شود.

اعرافی با تأکید بر اینکه رها کردن بعد عاطفی و حماسی عاشورا به این حادثه عظیم که سرشار از پیام عاطفی است، لطمه می زند، یادآور شد: بنابراین توجه همزمان به بعد عاطفی و معرفتی در برنامه ریزی هیئتها، مداحیها و سخنرانیها راهکار مهمی برای جلوگیری از ورود آسیبها به این ساحت خواهد بود.

وی با بیان اینکه پتانسیل و ظرفیت بزرگ معنوی عاشورا باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، افزود: با این ظرفیت می توان انقلابی ایجاد کرد، مشکلات اخلاقی جامعه، گرفتاری، فقر و محرومیتها را رفع و بستری برای شکل گیری نهادهای فرهنگی، نهادهای مردمی فرهنگی، نهادهای مردمی اجتماعی، توجه به مشکلات جوانان و محرومان، اصلاح فکر و فرهنگ جامعه ایجاد کرد.

حجت الاسلام اعرافی با تأکید بر اینکه ما همچنان درصد کمی از این ظرفیت بزرگ و فرصت معنوی را مورد استفاده قرار می دهیم، گفت: مدیران مذهبی و فرهنگی، هیئتها، سخنرانها و نقش آفرینان در برنامه ریزی این حرکت بزرگ با نگاهی راهبردی به عاشورا بنگرند. عاشورا می تواند در راهبردهای اجتماعی و برنامه ریزیهای کلان نقش محوری ایفا کند. اگرچه از این ظرفیت در انقلاب اسلامی استفاده شده، اما فراتر از آن است و ما می توانیم در ساحتهای مختلف فکری و اخلاقی از آن استفاه کنیم و این امر مشروط به نگاه زنده، پویا و راهبردی به عاشورا است که با این نگاه جامع هنوز فاصله داریم.