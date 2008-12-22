توافق بلاروس و روسیه درباره بهای گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ناتالیا تیماکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه خبر داد: الکساندر لوکاشنکو درباره بهای گاز صادراتی به این کشور در سال 2009 میلادی با دیمیتری مدودف همتای روس خود به توافق رسید.

براساس این توافق، بلاروس هر هزار مترمکعب گاز را به قیمت 128 دلار خریداری می کند. این درحالی است که بهای شرکت گازپروم در ابتدا 240 دلار بود که به علت وضعیت خاص بلاروس که جزو جمهوری های سابق شوروی به شمار می رود، از تخفیف ویژه برخوردار شد.

این درحالی است که بلاروس استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت نشناخته است.