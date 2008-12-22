  1. بین الملل
  2. سایر
۲ دی ۱۳۸۷، ۲۱:۰۲

دیدار مایکل مولن با مقامهای بلندپایه نظامی پاکستان

دیدار مایکل مولن با مقامهای بلندپایه نظامی پاکستان

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی و همتای پاکستانی خود درباره مسائل منطقه ای در اسلام آباد به بحث و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، لو فینتور سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد عصردوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت : دریادار مایکل مولن امروز برای دومین بار در یک ماه اخیر به پاکستان سفر کرد.

وی افزود: مولن در این سفر با علی دورانی مشاور امنیت ملی و اشفق کیانی رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان دیدار کرد و درباره مسائل منطقه ای ازجمله روابط هند و پاکستان و مبارزه علیه طالبان در مناطق شمالی این کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت.

مولن همچنین اوائل هفته جاری به افغانستان سفر کرده بود. آمریکا قصد دارد 20 تا 30 هزار نیروی تازه نفس به این کشور اعزام کند.

کد مطلب 804526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه