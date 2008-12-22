دیدار مایکل مولن با مقامهای بلندپایه نظامی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، لو فینتور سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد عصردوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت : دریادار مایکل مولن امروز برای دومین بار در یک ماه اخیر به پاکستان سفر کرد.

وی افزود: مولن در این سفر با علی دورانی مشاور امنیت ملی و اشفق کیانی رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان دیدار کرد و درباره مسائل منطقه ای ازجمله روابط هند و پاکستان و مبارزه علیه طالبان در مناطق شمالی این کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت.

مولن همچنین اوائل هفته جاری به افغانستان سفر کرده بود. آمریکا قصد دارد 20 تا 30 هزار نیروی تازه نفس به این کشور اعزام کند.