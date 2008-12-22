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۲ دی ۱۳۸۷، ۲۱:۳۱

روسیه:

"اوپک گازی" رسمیت می یابد

"اوپک گازی" رسمیت می یابد

روسیه از احتمال رسمیت یافتن فعالیتهای مجمع کشورهای صادرکننده گاز(اوپک گازی) در نشست روز سه شنبه در مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه میزبان نشست وزیران انرژی حداقل 11 کشور گازی و از جمله ایران، قطر و ونزوئلا به عنوان اعضای یک باشگاه انرژی غیررسمی جدید تحت عنوان مجمع کشورهای صادرکننده گاز(GECF) است.

روسیه هدف خود از انجام نشست اوپک گازی در مسکو در روز سه شنبه را تقویت این گروه جدید انرژی دانسته است.

مقامهای روس رسمیت بخشیدن به اوپک گازی و همچنین ایجاد مرکزی برای این سازمان جدید در سنت پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه را در دستور کار نشست روز سه شنبه اعلام کردند.

نخست وزیر و رئیس جمهور روسیه هم در نشست اوپک گازی شرکت خواهند کرد.

گفتنی است که طرح تاسیس اوپک گازی در 10 بهمن سال 1385 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار وی با ایگور ایوانف دبیر شورای امنیت روسیه مطرح شد.

ایشان با اشاره به وجود نزدیک به نیمی از ذخایر گاز جهان در روسیه و ایران پیشنهاد کردند: این دو کشور با کمک یکدیگر می توانند بنای یک سازمان مربوط به همکاریهای گازی را همچون اوپک پایه گذاری کنند که بعدها در سفر مقام های روسی به قطر یکی دیگر از کشورهای دارنده ذخایر عظیم گازی این پیشنهاد به آن کشور نیز ارائه و مورد موافقت مقامهای دوحه قرار گرفت.

کد مطلب 804533

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