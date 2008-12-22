دستگیری سرکرده فدائیان صدام در بغداد/کشف انبار مهمات در الکوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، یک منبع در پلیس شهر سامراء در استان صلاح الدین امروز از بازداشت 13 مظنون به ارتباط با شبکه تروریستی القاعده در غرب این شهر خبر داد.



از بصره نیز خبر می رسد نیروهای امنیتی، شش فرد تحت پیگرد را در ارتباط با مسائل تروریستی و جنایی دستگیر کردند.



فرمانده بازداشتگاههای آمریکا در عراق از وجود ده هزار زندانی بدون وجود مدارکی که آنها را در دادگاهها محکوم کند، خبر داد.



پلیس دیوانیه نیز از بازداشت 89 فرد تحت پیگرد در غرب این شهر خبر داده است.

مدیر مرکز فرماندهی ملی در وزارت کشور عراق امروز گفت : نیروهای ویژه(کماندو) این وزارت در دو عملیات جداگانه، فرمانده فدائیان صدام و سرکرده گروههای خاص تیپ بغداد را در این شهر دستگیر کردند.

کشف انبار مهمات و مواد منفجره در شمال شهر الکوت و زخمی شدن دو شهروند عراقی بر اثر انفجار دو بمب و بازداشت 15 مظنون در کرکوک از دیگر تحولات مربوط به عراق است.



همچنین امروز جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق بر ضرورت تقسیم قدرت در کرکوک که از مناطق نفت خیز و استراتژیک عراق به شمار می رود، تاکید کرد.