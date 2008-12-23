سقف 30 مدرسه شهریار ترمیم شده است

ابوالحسن ماهرویی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: سال گذشته به دلیل سرمای ناگهانی، مدارس فرسوده شهریار بسیار آسیب دیدند و تخریب شدند که در این راستا به مدارس خسارت دیده، 370 میلیون تومان کمک شد.

وی افزود: امسال برای جلوگیری از حوادث احتمالی فصل سرما در مدارس و ریزش سقف کلاسها، سقف 30 مدرسه این شهرستان با اعتباری از 300 هزار تومان تا 18 میلیون تومان ترمیم شد.

این مسئول از توزیع بخاری کاربراتوری در اکثر مدارس این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: دربخش مرکزی شهرستان شهریار تنها تعداد محدودی از مدارس مانده است تا به سیستم هوشمند گرمایشی مجهز شوند.

ماهرویی بیان داشت: تمامی بخاریهای قطره ای تا پایان هفته به طور تقریبی در تمامی مدارس تحت پوشش جمع آوری می شوند و میان آنها بخاری کاربراتوری توزیع خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش مرکزی شهرستان شهریار همچنین اعلام کرد: در آستانه فصل سرما کیسه های نمک و ماسه برای برف روبی در مدارس این شهرستان جاسازی شده است.