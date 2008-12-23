کشتی گیران آملی از حریف تدارکاتی آذربایجانی خود شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که دوشنبه شب در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان با نتیجه دوازده بر چهار برابر میزبان خود تیم آمل به برتری رسیدند.

رئیس هیئت کشتی شهرستان آمل گفت: در این دیدار دوستانه 16 کشتی در اوزان 42 تا 85 کیلوگرم و در رشته فرنگی برگزار شد.

جعفر سروری افزود: دیدار این دو تیم فقط در رده سنی نوجوانان برگزار شد.

وی اضافه کرد: برتری هادی باقرزاده فرنگی کار وزن 54 کیلوگرم از آمل برابر ال نیمز ملی پوش آذربایجان و قهرمان دو دوره اروپا از مهم ترین و حساس ترین کشتی این مسابقه بود.

به گفته رئیس هیئت کشتی آمل، تیم آذربایجان با بیست کشتی گیر، مربی، سرپرست و چند عوامل دیگر به آمل سفر کرده بود.

سروری گفت: تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان آذربایجان از یک هفته گذشته تاکنون در شهر جویبار در مازندران اردوی تدارکاتی خود را برپا کرده است.

وی با بیان اینکه در برگزاری اردوی تیم ملی کشتی آذربایجان از مسئولان این تیم خواسته شده تا با آمل دیدار دوستانه ای برگزار کنند خاطر نشان کرد: این دیدار با توجه به حریف خارجی برای کشتی گیران آملی انگیزه زیادی ایجاد کرد و توان آنان هم محک جدی خورد.