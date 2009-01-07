فرهنگسازی ؛ ضرورت انکار ناپذیر برای تسریع روند کند بیمه روستاییان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایری متولی بیمه اجتماعی 5/3 میلیون خانوار روستایی و عشایری کشور است و از سال 83 در کشور شروع بکار کرده است.

سهم استان گیلان از 5/3 میلیون خانوار 176هزار خانوار است که در مدت دو ساله تشکیل سرپرستی این صندوق در این استان تاکنون فقط 26 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

به عقیده برخی کارشناسان و صاحبنظران، این صندوق برای بسیاری از روستائیان و عشایرهنوز ناآشناست از این رو باید مردم را نسبت به اهمیت برخورداری از خدمات بیمه اجتماعی آگاه کرد تا به سمت زیر پوشش قرار گرفتن سوق داده شوند.

صاحبنظران بر این باورند، بازدهی بیمه خدمات اجتماعی بلند مدت است و باید با فرهنگ سازی روستائیان را به عضویت در صندوق بیمه اجتماعی ترغیب کرد.

بدین ترتیب، بیمه های اجتماعی ویژگیهایی مانند عزت نفس، کرامت و آزادگی انسانی، عدالت و برابری فرصتهای اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار داده و امنیت فردی و جمعی را دنبال می کنند و اجرای آن گام مهمی در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی است.

خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شامل درمان، از کارافتادگی، مزایای پیری و بیکاری، برخورداری بازماندگان بیمه شده از مستمری است. همچنین بیمه شدگان می توانند سوابق بیمه ای خود را از سایر صندوقها مانند تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح طبق قوانین و مقررات به این صندوق و یا بالعکس انتقال دهند.

نرخ حق بیمه دریافتی از روستائیان و عشایر به منظور ارائه این خدمات حدود یک چهارم حق بیمه دریافتی با همین سطح ارائه خدمات در مناطق شهری است.

طبق ماده هشت آئین نامه این صندوق در سالهایی که به تشخیص مراجع ذیصلاح در منطقه یا روستایی، خشکسالی اعلام می شود یا در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه، آفت زدگی، مرگ و میر دام تا رفع عوارض ناشی از آن که موجب بیکاری و ناتوانی بیمه شده در پرداخت حق بیمه شود سهم مشارکت روستائیان و عشایر در آن منطقه یا روستا حسب اعلام وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود.

اما این سوال مطرح است که با توجه به مزایای صندوق بیمه روستائیان و عشایری چرا از سال 85 که باید 176 هزار نفر در استان گیلان تحت پوشش این صندوق بیمه واقع می شدند تنها 26 هزار نفر بیمه شدند و علت این روند کند چیست؟

سرپرست صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان گیلان دراین باره گفت: این طرح هنوز کاملا برای روستائیان و عشایر شناسانده و منتقل نشده است.

هانی قلی پور اظهار داشت: روستائیان قابلیت باور بسیار بالای دارند و رسانه ها در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این زمینه نقش بسزایی دارند.

90 درصد دهیاران گیلانی برای این بیمه توجیه شده اند

وی از برگزاری 40 همایش در خصوص تبیین و اهمیت جایگاه بیمه روستائیان و عشایر در سطح استان در دو ساله اخیر خبر داد و افزود: از هزار و یکصد دهیار استان گیلان حدود 90 درصد در این همایشها شرکت کرده و توجیح شده اند.

قلی پور در ادامه خطاب به دهیاران اعلام کرد: پیام این طرح باید به طور کامل به روستائیان منتقل شود تا آنان هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و عضویت در این صندوق اقدام کنند.

سرپرست صندوق بیمه روستائیان و عشایر گیلان همچنین با بیان اینکه بیمه روستائیان و عشایر اجرای عملی اصل 29 قانون اساسی است، افزود: این اصل بر همگانی شدن چتر حمایتی بیمه در جامعه تاکید دارد.

قلی پور درباره شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر نیز گفت: حداکثر سن 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان و حداقل سن 18 سال، سکونت در روستا یا منطقه عشایری بدون شرط اشتغال از شرایط عضویت در این صندوق است.

160 کارگزار صندوق بیمه اجتماعی روستایی در گیلان فعال است

وی همچنین از فعالیت 160 کارگزار صندوق بیمه اجتماعی روستایی در استان گیلان خبر داد و افزود: روستائیان با مراجعه به شوراهای اسلامی و دهیاران می توانند در حوزه دهستان خود دهیار منتخب که کارگزار این صندوق است را شناسایی و برای ثبت نام اقدام کنند.

قلی پور در خصوص پرداخت حق بیمه از سوی عشایر و روستائیان نیز اظهار داشت: طبق بررسی های شورای عالی رفاه و بانک مرکزی از 301 هزار خانوار روستایی 176هزار خانوار روستایی و عشایری دارای قابلیت پرداخت مبلغ 540 هزار ریال تا یک میلیون و 80 هزار ریال در سال را دارند.

قلی پور ادامه داد: از مجموع 16 شهرستان استان گیلان، شهرستان رودبار با دو هزار خانوار روستایی مقام اول، بخش مرکزی رودسر در بین 43 بخش استان با هزار و 600 خانوار بیمه شده رتبه اول و روستای احمد آباد رودسراز بین 160 کارگزاری با تحت پوشش قرار دادن 600 خانوار، رتبه اول را دارد.

وی همچنین با اعلام اینکه از 26 هزار نفری که در گیلان عضو این صندوق هستند 50 نفر فوت کرده اند، افزود: در حال حاضر خانواده 30 نفر از این تعداد ماهانه از صندوق بیمه اجتماعی حقوق دریافت می کنند و خانواده 20 نفر دیگر در مرحله تکمیل مدارک قرار دارند.

قلی پور با اشاره به اینکه جایگاه گیلان به لحاظ درصد تحت پوشش رتبه 22 را در کشور دارد، یادآور شد: تاکنون بیش از 50 درصد از روستاییان استانهای اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.