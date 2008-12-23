اطلاع رسانی درباره همایش کتاب سال ولایت باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی شب گذشته در دیدار با اعضای ستاد برگزاری دهمین دوره همایش کتاب سال ولایت با اشاره به برگزاری این همایش گفت: برگزاری این همایش بسیار ارزنده و موفقیت های آن شایان تقدیر خواند.



وی تصریح کرد: باید حوزه کاری خود را گسترش داده و در مباحث تاریخی و بنیادین اسلامی نیز فعالیت داشته باشید.



استاد حوزه علمیه قم افزود: باید دستاوردهای این همایش به صورت نمودار و کتب تهیه و در خصوص پیشرفت ها و کاستی های آن برنامه ریزی شود.



آیت الله مکارم شیرازی بر تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی مناسب این همایش تاکید کرد و اظهار داشت: باید از قدرت رسانه ها و صداو سیما در این زمینه استفاده کرد و در سطح کشوری اطلاع رسانی نمود.



وی افزود: اعلام فراخوان مقاله نویسی برای ترغیب و تشویق جوانان به مباحث و موضوعات علمی و ولایی از سوی مسئولان برگزاری همایش ارزشمند خواهد بود.



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شیعه در جهان به سرعت در حال پیشروی است، تصریح کرد: خوشبختانه هم اینک شیعه از نظر فرهنگی، سیاسی و نظامی در سراسر جهان در حال پیشرفت است و نشان می دهد که شیعه منطقی تر و دلسوزانه از دیگر کشورها نسبت به اسلام و قرآن است.



وی افزود: متاسفانه عده ای در جهان پیشرفت مکتب شیعه را مانع اصلی اهداف نادرست خود می دانند و به جای حمایت از این مکتب به مانع تراشی می پردازند.