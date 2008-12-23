ابراز تردید کرزای نسبت به اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "حامد کرزای" در دیدار و گفتگو با "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از وی درباره راهبرد و آمادگیهای آمریکا جهت اعزام 30 هزار نیروی دیگر خود به افغانستان سوالاتی را مطرح کرد.

بر پایه این گزارش، سخنان کرزای نشان دهنده نگرانیهای وی نسبت به کشتار غیرنظامیان و عملیاتهای نظامی آمریکا در روستاهای افغانستان است.

وی از مولن نوع عملیاتهایی را که این نیروها انجام خواهند داد، پرسید و تاکید کرد که درباره این ماموریتها باید با دولت افغانستان مشاوره شود.

کرزای که از تلفات غیرنظامیان در کشورش در نتیجه اقدامهای نظامی آمریکا طی سالهای اخیر آزرده خاطر شده، ابراز تردید کرد که اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان خشونتها را کاهش دهد.

وی خطاب به مولن گفت که نیروهای آمریکایی باید در انجام عملیاتهای خود در روستاهای افغانستان دقت و کار تفتیش خانه ها را متوقف کنند. وی از مولن خواست تا درباره کشتار سه غیرنظامی از سوی نیروهای آمریکایی در حمله هفته گذشته به استان خوست تحقیق کند.

دفتر کرزای اعلام کرد که مولن هم گفت این نیروهای جدید به مناطق خطرناکی که امنیت در آنجا در سطح پایینی است به ویژه در مرز پاکستان مستقر خواهند شد.

