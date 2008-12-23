دشمنان اعتقادات بانوان را هدف گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید حسن ربانی شب گذشته در همایش علمی کاربردی تبلیغ ویژه خواهران مبلغ در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: امروز یکی از جامعههایی که مورد هدف دشمنان قرار گرفتهاست بانوان و دختران هستند.
وی ادامه داد: دشمنان سرمایهگذاریهای بسیاری انجام دادهاند تا روی فکر و اندیشههای این قشر تاثیر بگذارند و در اعتقادات آنها شبهافکنی کنند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه بانوان مبلغه باید با توطئههای دشمنان مقابله کنند و از عفاف و جایگاه رفیع زنان در جامعه اسلامی دفاع کنند بیان داشت: اثرپزیری خواهران در معنویات به مراتب بیشتر از برادران است و این مسئولیت خواهران مبلغه را دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه بانوان بیشتر تحت تاثیر تبلیغات و خرافات قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: کانون ساختن جامعه، خانواده است و محور خانواده مادر است که اگر مادران به وظایف خود در جامعه بدرستی عمل کنند دیگر شاهد فساد در جامعه نخواهیم بود.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم بیان داشت: بانوان از تبلیغ چهرهبهچهره غفلت نکنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: امروز دشمنان اعتقادات زنان و دختران را هدف گرفته اند و سعی به شبه افکنی در اعتقادات آنها دارند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید حسن ربانی شب گذشته در همایش علمی کاربردی تبلیغ ویژه خواهران مبلغ در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: امروز یکی از جامعههایی که مورد هدف دشمنان قرار گرفتهاست بانوان و دختران هستند.
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