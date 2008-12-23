مبلغان نقشه های دشمن را نابود کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمود مدنی شب گذشته در همایش علمی کاربردی تبلیغ ویژه خواهران مبلغ در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: اگر جوانانی که دچار شبهه در عقیده شده‌اند بوسیله تبلیغ شما از شبهات نجات پیدا کنند ما می‌توانیم به تبلیغ خود امیدوار شویم و بگوییم که نقشه دشمن نابود شده است.



وی با اشاره به جایگاه ‌بالای مبلغین خواهر در زمینه تبلیغ دین مبین اسلام بیان داشت: خداوند در قرآن مجید حضرت آسیه و حضرت مریم را به عنوان زنان مومن معرفی کرده‌است و الگو گرفتن از زنان در خانواده بیشتر از مردان است.



معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه حضرت زینب نقش به سزایی در واقعه کربلا ایفا کردند، تصریح کرد: در جریان کربلا حضرت زینب نقش به سزایی ایفا کردند و توانستند با تبلیغ و صحبت‌های خود یزیدیان را برای مردم رسوا کنند و بانوان مبلغه باید حضرت زینب را الگوی تبلیغی خود قرار دهند.



وی با بیان اینکه بانوان مبلغه باید با تمام توانایی در راه پیشبرد اهداف امام و شهدا گام بردارند، افزود: امروز سطح علمی جامعه افزایش یافته است و مبلغان باید سطح کیفی تبلیغ خود را افزایش دهند.



مدنی با اشاره به فعالیت گسترده دشمنان علیه دین مبین اسلام گفت: امروز اینترنت در همه جای کشور قابل دسترسی است و بیش از دو هزار کانال ماهواره در کشور قابل دریافت است و این وظیفه شما را دشوار می‌کند.



وی اظهار داشت: مبلغان نباید از تاثیر چهره به چهره در تبلیغ غفلت کنند و از ظرفیت بالای تبلیغ چهره به چهره استفاده کنند.