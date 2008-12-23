"چارچنگولی"؛ چرخش ناگهانی سهیلی برای فتح گیشه

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلی در کار جدید خود پس از کسب تجربه در فیلم‌های اجتماعی و بازتاب حضور آدم‌های جنگ در جامعه روز، گرایشی ناگهانی به کمدی و طنز دارد. صفت "ناگهانی" بیشتر از آن جهت به کار می‌رود که وی در آثار قبلی کمتر به طنازی توجه کرده و گرایش به سوی کمدی که از جنس قصه و انتخاب بازیگران برمی‌آید، فقط می‌تواند ناگهانی لقب بگیرد.

سهیلی در نهمین فیلم کارنامه خود پس از "چهارانگشتی" به نوعی از کمدی می‌پردازد که متکی بر تقابل تضادها است. ایده‌ای که شاید زمانی که در ذهن این نویسنده و کارگردان جرقه زد، تازگی داشت. ولی امروز به جهت مانورهای متعدد که بر این وجه در سینما و تلویزیون داده شده از این امتیاز اولیه بی‌بهره است.

این نویسنده / فیلمساز که چند سال برای ساخت فیلمنامه‌اش صبر کرد تا بهترین شرایط تولید از جمله بهترین زوج بازیگری را برای کار انتخاب کند، امسال در حالی پروژه "چارچنگولی" را کلید زد که در هجمه حضور بازیگران طنز تلویزیونی در سینما به فرمول امتحان پس‌داده گیشه تن داد.

ایده اصلی فیلمنامه بر مبنای تضاد دو تفکر و نگاه موجود در جامعه به مذهب شکل گرفته است. دیدگاه افراط و تفریطی نسبت به مسائل اعتقادی که به گونه‌ای نمایشی و اغراق شده در دوقلوهای به هم چسبیده نمود پیدا می‌کند. در واقع قرار است حضور این دو تفکر در کنار هم نقدی باشد بر نگاه یک بعدی که عواقب خاص خود را در پی دارد.

سهیلی در موج به راه افتاده در سینمای ایران در چند سال اخیر که یک نسخه امتحان پس‌داده را برای فتح گیشه تجویز می‌کند، بستر طنز و کمدی را آن هم در لایه‌های سطحی پیگیری می‌کند. وجهی که شکل مشابه آن در "اخراجی‌ها" جواب داد و به بهانه انتقاد از حیطه‌های مشکوک به خط قرمز، بسیاری از نقاط ضعف و کاستی‌های آن دیده نمی‌شود.

"اخراجی‌ها" نیز دو کمدی موفق "مارمولک" و "لیلی با من است" را در وجه شوخی با خطوط قرمز نانوشته پشت سر داشت، اما تفاوت در نگاه و سطح شوخی‌ها نشان داد این تفاوت‌ها از زمین تا آسمان است. در واقع این نمونه‌ها نشان می‌دهد دیدگاه صرفاً انتقادی تنها امتیاز اولیه فیلم است و ماندگاری فیلم متکی بر پرداخت هنرمندانه، باج ندادن به مخاطب و ظرافت‌های کار است.

اما مشخص است "چارچنگولی" ترجیح داده به همین امتیاز اولیه اکتفا کند و بدون تلاش برای نفوذ به لایه‌های زیرین این تضاد، تنها در سطح شوخی‌ها و کلیت موقعیت محوری حرکت کند. با این تعریف اولیه دیگر زوج جواد رضویان و رضا شفیعی‌جم به عنوان دوقلوهای به هم چسبیده (احمد و محمود ـ بهرام و شهرام) با توجه به همه تفاوت‌های آشکار و پنهان عجیب به نظر نمی‌آید.

وقتی قرار نیست انتظارات منطقی در این فیلم جواب بگیرد می‌توان بنای این تضاد را از نام شخصیت‌ها آغاز کرد تا ... به همین ترتیب تفاوت دیدگاه دو شخصیت از نام به دیگر وجوه نیز تعمیم پیدا می‌کند که در ساده‌ترین شکل ممکن حضور دو نمونه از هر چیز را به دنبال آورد.

دو دیدگاه، دو گویش، دو نوع لباس، دو شغل و دو هنر که دقیقاً مصداق دو روی سکه هستند. به این مفهوم که اگر شهرام خواننده موسیقی‌های سبک جدید است، بهرام (رضویان) موسیقی سنتی می‌خواند. اگر شهرام مجلس گرم‌کن پارتی‌های مسئله‌دار است، بهرام سر قبرها نوحه می‌خواند، اگر شهرام یک نامزد امروزی دارد بهرام نامزدی سنتی مذهبی دارد و...

حضور دو مدل از هر چیز کار را به جایی رسانده که بدون نگرانی از منطق داستانی و چیدمان اغراق‌شده، این دوقلوها دو مشوق دارند که یکی دایی (فتحعلی اویسی) است و دیگری عمو (رضا فیض نوروزی). هر یک هم با توجه به دیدگاههای خود این دو را به سوی افراط و تفریط برده و دخترهایشان را برای آنها نامزد کرده‌اند.

در واقع فیلم بیش از آنکه در پی خلق موقعیت و تعاملی جدید ورای این صورت مسئله اولیه باشد، تنها به حرکت در پیج و خم‌های تکراری تعریف اولیه اکتفا کرده است. این گونه است که بدون توجه به اوج و فرود و چیزی به عنوان پیشرفت قصه تقریباً یک سکانس درمیان دوقلوها در موقعیت‌های متضاد نشان داده می‌شوند که یکی به اجبار دیگری باید آنجا حاضر باشد.

این مسیر هم پس از چند موقعیت اولیه کارکرد خود را از دست می‌دهد و کنش و واکنش‌هایی که قرار است برگ برنده فیلم باشند، به ورطه تکرار می‌افتند. اینگونه است که برای حرکت قصه و رسیدن به نقطه‌ای که بتوان به آن اوج، عطف یا حتی نقطه پایان گفت، فیلمساز دست به دامان حوادث خلق‌الساعه شده که منطقی پشت شکلگیری آنها نیست.

مانند آن سکانس بیابانگردی طولانی که بخش عمده فیلم را به خود اختصاص داده و فقط با منطق افراطی بهرام که می‌خواهد گناهان شب گذشته را با خوابیدن در قبر تطهیر کند ماجراهایی به دنبال دارد. هر چند می‌توان منطق کمرنگ پشت طراحی این موقعیت را به نوع تفکر بهرام نسبت داد، اما برای موقعیت کلیدی پایانی همین منطق کمرنگ هم وجود ندارد.

تصمیم بهرام و شهرام برای غرق کردن خودشان در استخر ویلای شمال در موقعیتی اتفاق می‌افتد که هیچ تمهید و راهکاری برای پایان دادن به قصه و جمع کردن این موقعیت که در سطح حرکت می‌کند، وجود ندارد. تازه از دل این تصمیم آنی و بدون پشتوانه چند نقطه عطف پشت سر هم شکل می‌گیرد که تابع منطقی خاص نیستند.

در همین مقطع از تمهید کهنه و کلیشه‌ای خواب استفاده شده که از همان ابتدا مخاطب از فیلم پیش است و می‌داند وارد یک بازی دیگر شده است. چیدن این اتفاق‌ها برای راضی کردن بهرام به عمل جراحی جداسازی به نظر تنها گامی است که فیلم برای رسیدن به یک نقطه تثبیت شده برمی‌دارد که البته باید گفت به هر شکل ممکن انجام می‌شود نه با یک طراحی حساب شده.

"چارچنگولی" فیلمی کمدی است که تنها به حرکتی تکراری بر موقعیت اولیه جذاب خود اکتفا کرده و تلاشی برای عبور از این سطح و کنکاش در عمق تضادهای به تصویر درآمده نمی‌کند. نهمین فیلم سهیلی بر اساس فیلمنامه‌ای از خودش ساخته شده و داستان دو بردار دوقلو است که از ناحیه دست به هم چسبیده‌اند و هر کدام زندگی و عقاید خاص خود را دارند.

جواد رضویان، رضا شفیعی‌جم، فتحعلی اویسی، بهاره رهنما، رضا فیض نوروزی، مهران رجبی، شهرام قائدی، مینا جعفرزاده، ساعد سهیلی و مژگان بیات در فیلم بازی کرده‌اند. "چارچنگولی" از چهارشنبه 29 آبان‌ماه در گروه سینما عصر جدید اکران شده است.