آیه روز:
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ .
ماییم که مرگ را میان شما مقدر کردیم و هیچ چیز ما را در جارى کردن مرگ بر شما مغلوب نمی کند .
سوره واقعه، آیه 60
ذکر روز سهشنبه:
حدیث امروز:
حضرت رسول (ص) فرمودند:
اغتنم خمسا قبل خمس : حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلکوشبابک قبل هرمک وغناءک قبل فقرک .
پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار : زندگی را پیش از مرگ ، صحت را پیش از بیماری ، فراغت را پیش از اشتغال ، جوانی را پیش از پیری و ثروت را پیش از نیازمندی .
کنز العمال ، ج 15 ، ص 879
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