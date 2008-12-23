آیه روز:

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ .



ماییم که مرگ را میان شما مقدر کردیم و هیچ چیز ما را در جارى کردن مرگ بر شما مغلوب نمی کند .

سوره واقعه، آیه 60

ذکر روز سه‌شنبه:

حدیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

اغتنم خمسا قبل خمس : حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلکوشبابک قبل هرمک وغناءک قبل فقرک .

پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار : زندگی را پیش از مرگ ، صحت را پیش از بیماری ، فراغت را پیش از اشتغال ، جوانی را پیش از پیری و ثروت را پیش از نیازمندی .



کنز العمال ، ج 15 ، ص 879