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۳ دی ۱۳۸۷، ۸:۳۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی‌تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن‌ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته‌های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ .

ماییم که مرگ را میان شما مقدر کردیم و هیچ چیز ما را در جارى کردن مرگ بر شما مغلوب نمی کند .

سوره واقعه، آیه 60 

ذکر روز سه‌شنبه:

حدیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

اغتنم خمسا قبل خمس : حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلکوشبابک قبل هرمک وغناءک قبل فقرک .

پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار : زندگی را پیش از مرگ ، صحت را پیش از بیماری ، فراغت را پیش از اشتغال ، جوانی را پیش از پیری و ثروت را پیش از نیازمندی .

کنز العمال ، ج 15 ، ص 879

کد مطلب 804604

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