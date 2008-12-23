بحرین بر تکمیل موافقتنامه امنیتی با ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین با سرلشکر ستاد شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین دیدار و گفتگو کرد.



در جریان این دیدار طرفین راههای رشد و توسعه همکاریهای فیمابین دو کشور و از جمله همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور پادشاهی بحرین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



وزیر کشور بحرین با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه دو کشور و پیشنهادات مطروحه از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص همکاریهای منطقه ای، موضوع موافقتنامه امنیتی دو کشور را مورد توجه قرار داد.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه با تاکید بر اهمیت توسعه و تحکیم روابط بین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و از جمله پادشاهی بحرین، آمادگی تهران را جهت گسترش هرچه بیشتر همکاریهای سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی اعلام داشت.



در این ملاقات که با حضور سرتیپ شیخ خلیفه بن حسن آل خلیفه معاون وزیر کشور انجام شد، موضوع اقدامات مربوط به تکمیل موافقتنامه همکاری امنیتی دو کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

