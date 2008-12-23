مرور کارنامه آرش معیریان به بهانه اکران فیلم سینمایی "احضارشدگان"

این فیلمساز جوان فعالیت حرفهای در سینما را از سال 70 با دستیاری کارگردان و دستیاری تدوین فیلم و مجموعهها آغاز کرد و به ساخت آنونس، نگارش کتاب "زیباییشناسی سینمای تداومی"، تدوین در سینما و تلویزیون و ساخت فیلم کوتاه، مستند، کلیپ و فیلم بلند سینمایی روی آورد.
اشاره به فهرست بلندبالا و متنوع فعالیتهای معیریان از آن جهت اهمیت ادامه دارد که به بنبست رسیدن انتظارها از این فیلمساز جوان و تئوریسین با مرور آثارش قابل تحلیل باشد. فیلمسازی که هر چند در مجموعه آثارش کمدی پرفروش هم دارد اما هیچکدام از آنها ماندگاری و تأثیرگذاری در سینمای ایران نداشته و ندارند.
مشکل این نیست که مجموعه فیلمهای معیریان به طور مستقیم سینمای بدنه و گیشه را با تکیه بر چند مولفه از پیش تعیینشده نشانه رفتهاند. مشکل اصلی از فاصله عمیق میان پیشینه، دغدغه و تئوریهایی است که فیلمساز در حرفهایش همواره به آنها توجه نشان داده اما در عمل اثری از آنها نیست.
بهانه چرخش اقتصادی نیز نمیتواند توجیهی مناسب برای تفاوت حرف تا عمل باشد. چرا که فیلمهای بسیاری هستند که در عین توجه به چرخه اقتصادی، انعکاسی از دغدغهها و تفکر فیلمساز را نیز به همراه دارند. اما در این میان شاید بتوان مهمترین وجه مثبت کارنامه معیریان را حضور همکار فیلمنامهنویس در مجموعه آثارش دانست که میتواند نشان از نگاه تخصصی او باشد.
"تیکآف" با فیلمنامهای از خودش در سال 81 ساخته شد. فیلمی با حضور بازیگران جوان و چهره آن زمان مانند سروش گودرزی که روایتی کلیشهای از یک مثلث عشقی و تقابل همیشگی دارا و ندار و به چالش کشیدن شدن عشق در برابر پول و مادیات است. فیلمی که از همین خلاصه یک خطی آن مشخص است نمیتواند مجالی برای بروز خلاقیت و هنر فیلمساز بدهد.
"کما" با فیلمنامهای از پیمان معادی سال 82 ساخته شد. این فیلم را میتوان ورود تأثیرگذار معیریان به دنیای فیلمسازی دانست که البته با توجه به گیشه و فروش بالای فیلم به دست آمد و جای پای او را محکم کرد. فیلمساز با انتخاب معادی که آن زمان نویسندهای جوان با پیشینیه نگارش فیلمنامه "آواز قو" بود، امتیاز حضور یک نگاه جدید را به فیلم خود الحاق کرد.
"کما" با تکیه بر قالب کمدی و حضور دو چهره جوان و مشهور سینما در قالب زوج اصلی، چند امتیاز جدید به فیلم خود بخشید. هر چند امین حیایی سابقه حضور در نقشهای کمیک و طنز را داشت، اما گلزار در اولین حضور کمدی خود توانست برای مخاطب جذاب باشد.
جواب دادن زوج حیایی ـ گلزار در کنار حضور بازیگرانی چون مهناز افشار و حدیث فولادوند در این فیلم کمدی شرایطی فراهم آورد تا بخشی از مخاطبان بدون پیشزمینه خاص به تماشای فیلم بروند. اما در ادامه بخش عمده استقبال از فیلم به بازتاب نمایش آن بازمیگردد. قصهای آشنا از تقابل دو فرد با روحیات و فرهنگ متضاد که به همراهی آنها منجر میشود.
وجود صحنههای حرکات موزون و ترانههای کوچهبازاری که قالب سرد بازیگری چون گلزار را تا حدی شکست و در عین حال پرداختن به روابط دو زوج که با تصادف و اتفاقهای لحظه ای وارد بحرانهای سطحی و مقطعی میشوند، از دیگر مولفههایی است که "کما" را با فروشی بالا مواجه کرد. روندی که در سالهای بعد آغازگر کپیبرداریهای متعدد از این فیلم شد.
"شارلاتان" با فیلمنامهای از حسین فرحبخش سال 83 ساخته شد. فیلمی کمدی با حضور بازیگران امتحان پسداده این گونه سینمایی به ویژه در تلویزیون که نیمنگاهی هم به فانتزی و تداخل دنیای واقعی و غیرواقعی داشت. امین حیایی و شقایق فراهانی از بازیگران سینمایی فیلم بودند که البته این بار هم حضور فراهانی در یک فیلم کمدی از نکات جدید و کنجکاویبرانگیز کار بود.
حضور چهرههای طنز تلویزیونی چون جواد رضویان، مهران غفوریان و ارژنگ امیرفضلی نیز تکیه فیلمساز را به محبوبیت این چهرهها بین مخاطبان برجسته میکند. در این میان حضور فرحبخش تهیهکننده سینما به عنوان نویسنده از دیگر وجوه تازه فیلم هستند که البته تأثیری در ارتقای سطح کار نداشت.
"چپدست" با فیلمنامهای از بهمن معتمدیان سال 84 ساخته شد. فیلمی با حضور بازیگران چهره آن مقطع مانند حمید گودرزی و لیلا اوتادی که البته بازیگرانی چون رضا داودنژاد این زوج را همراهی میکنند. معیریان هر چند در این فیلم هم زنجیره مشارکت با همکار فیلمنامهنویس را ادامه میدهد اما جالب این است که به سراغ فیلمنامهنویسان مستقل، حرفهای و جدی سینما نمیرود.
این وجه میتواند ناشی از شناخت او از جنس کاری باشد که میخواهد و یک نویسنده حرفهای نمیتواند با فضای آن همخوانی پیدا کند. داستان این فیلم هم نه فضایی خاص و متفاوت نه احتمالاً جدید دارد و مشکلات پیرامون یک دختر جوان را که دچار فراموشی شده محور قرار میدهد. اوتادی پس از حضوری کوتاه در "بید مجنون" بازی در یک فیلم کمدی را با "چپدست" تجربه کرد.
"آنکه دریا میرود" با فیلمنامهای از حبیب احمدزاده سال 85 ساخته شد. فیلمی متفاوت از روال عادی فیلمهای کارنامه معیریان که حضور احمدزاده مؤید این وجه است. احمدزاده در ادبیات دفاع مقدس و نگارش فیلمنامههای مستقل در حیطه سینمای جنگ سابقهای کم اما موثر دارد و میتوان از آثار او به اپیزودی از فیلم "افسانه شهر جنگی" و "اتوبوس شب" اشاره کرد.
فیلم قصه رزمندهای جوان است که برای حضور در عملیات باید به توصیه فرمانده روزه خود را بشکند و برای گذشتن از محدوده تعیینشده و افطار فرصتی کوتاه دارد که همین ضربالاجل ماجراهایی برایش پیش میآورد. همین خلاصه کوتاه نیز نشان میدهد که فضای فیلم تا چه حد متفاوت با کارهای معیریان است.
وجهی که او را هوشمندانه به انتخاب بازیگرانی متناسب با جنس و فضای خاص فیلم واداشته است. هومن سیدی و افشین هاشمی از بازیگران "آنکه دریا میرود" هستند که توانستهاند با جنس و فضای خاص فیلم هماهنگ شوند. اما نکته جالب درباره فیلم اینکه با وجود نمایش در جشنواره فجر نتوانست امکانی برای اکران عمومی پیدا کند و از تلویزیون پخش شد.
"احضارشدگان" با فیلمنامه حجت قاسمزادهاصل سال 86 ساخته شد. فیلمی در ژانر وحشت که به تهیهکنندگی محمد خزاعی در دومین جشنواره سراسری فیلم پلیس بهترین فیلم لقب گرفت و در بخش مسابقه بیست و ششمین جشنواره فجر هم به نمایش درآمد. زیبا بروفه، شهرام حقیقتدوست، مهدی سلوکی، مهدی امینیخواه، شهرام قائدی و فرهاد قائمیان بازیگران این فیلم هستند
"احضارشدگان" به توصیه کارگردان برای کودکان و افراد بالای 45 سال توصیه نمیشود و داستان دو برادر به نام امید و عماد است که پس از مرگ پدر و تقسیم ارث بین آنها فاصله افتاده است. عماد که در آستانه ورشکستگی است دچار توهم شده و دست به قتل اعضای خانواده خود میزند. فیلم از چهارشنبه 20 آذرماه در گروه سینمایی آزادی جایگزین "کنعان" شده است.
