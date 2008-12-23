نامناسب بودن شبکه های زیربنایی از تنگناهای بخش کشاورزی گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در مراسم تودیع و معارفه معاون جدید این سازمان گفت: مسئولیت در نظام اسلامی امانت الهی است که باید به بهترین نحو با در نظر داشتن رضای خدا مشکلات مردم را رفع کرد.

وی دستیابی به تولید بیشتر، حفظ اشتغال و درآمد بیشتر برای روستائیان را از اهداف اصلی این سازمان دانست و گفت: موقعیت ممتاز طبیعی، قابلیتهای زیست محیطی، اقلیم مناسب، برخورداری از بالاترین میزان بارندگی سالیانه در کشور، مجاورت با دریای خزر، وجود تالابهای متعدد از جمله قابلیتهای کشاورزی گیلان است.

این مسئول ادامه داد: قابلیت توسعه کشاورزی و دامپروری در تولید محصولاتی چون برنج، چای، زیتون، بادام زمینی، توتون، مرکبات، ابریشم، خاویار، عسل و انواع محصولات دام و طیور و تولید چوب، امکان گسترش صنایع متناسب با قابلیتهای استان در بخش کشاورزی، وجود نیروی انسانی تحصیلکرده با تخصص بالا و ... از دیگر قابلیتهای بخش کشاورزی این استان است.

روحی یادآور شد: تراکم بالای جمعیت، نرخ بیکاری، فرسایش منابع خاک، سیل و رانش زمین، کیفیت نامناسب شبکه های زیربنایی موجود، سرمایه گذاری ناکافی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی از جمله تنگناهای بخش کشاورزی گیلان است.

رئیس جهاد کشلاورزی گیلان یادآورشد: تغییرکاربری اراضی و استفاده غیر اصولی از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، کمبود ماشین آلات کشاورزی و فرسوده بودن ماشین آلات موجود و همچنین به کارگیری روشهای سنتی تولید در بخش کشاورزی، کوچک بودن مقیاس بهره برداری در اراضی کشاورزی و سطح پائین آگاهیهای فنی و تخصصی بهره برداران از دیگر محدودیتها و تنگناهای این بخش است.

در پایان این مراسم "منوچهر غفارپور" که پیش از این به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تالش انجام وظیفه می کرد به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان گیلان معرفی شد.