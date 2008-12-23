کاوش در منطقه باستانی پشت سد گتوند در سکوت کامل

مجتبی گهستونی سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان (تاریانا) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالی که کاوش در منطقه باستانی پشت سد گتوند دو ماه به طول انجامید و باستان شناسان در سکوت کامل خبری اقدام به کاوش در این منطقه کردند هیچگونه اطلاع رسانی اولیه مبنی بر نحوه انجام کار صورت نگرفته و سازمان میراث فرهنگی خوزستان نیز هیچ اظهار نظری درباره شایعات مطرح شده انجام نداده است.

وی افزود: با توجه به محدوده آبگیری سد گتوند در بین سه شهرستان لالی، گتوند و مسجدسلیمان به نظر می رسد که محوطه ای غنی به لحاظ باستانی وجود داشته باشد که به گفته باستان شناس سازمان میراث فرهنگی خوزستان اغلب محوطه ‌های این محدوده مربوط به سایتهای عشایری و کوچ روهای منطقه بوده است. این در حالی است که گفته می شود در پی کاوشهای باستانی 8 گور ایلامی و چندین سازه دیگر کشف گردیده که هیچ اطلاعاتی در این باره وجود ندارد.

گهستونی ادامه داد: در تماس با یکی از باستان شناسان مسئول در هیئت نجات بخشی سد گتوند علیا جویای اطلاعاتی درباره نحوه انجام کاوش شدیم که متاسفانه پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردیم.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان گفت: دوستداران میراث فرهنگی مایل هستند برای جلوگیری از حیف و میل ، شفاف سازی در اطلاع رسانی صورت بگیرد. نجات بخشی در پشت سد گتوند علیا در حالی در سکوت خبری انجام گرفت که سازمان میراث فرهنگی در دو اقدام غیر قابل منتظره خبرنگاران رسانه های گروهی را به بازدید از مسیر قطار شهری و پشت نیروگاه زرگان دعوت کرد تا به کم اهمیت جلوه دادن این دو منطقه باستانی بودن صحه بگذارد.

گهستونی تصریح کرد: شهرستان گتوند با برخورداری از دهها محوطه و سازه باستانی از اداره میراث فرهنگی برخوردار نیست و به دلیل غنی بودن این شهرستان، اجازه نجات بخشی در پشت گتوند علیا با مجوز پژوهشکده باستان شناسی صادر شده است.