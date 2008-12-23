سپاه الغدیر و منابع طبیعی یزد تفاهمنامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار محمدعلی الله دادی، صبح امروز در مراسم امضا این تفاهمنامه اظهار داشت: در این تفاهمنامه سپاه الغدیر موظف به نهالکاری 500 هکتار از اراضی میبد و صدوق شده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه، 62 هزار اصله نهال تا پایان سال در اراضی مشخص شده از سوی منابع طبیعی توسط نیروهای سپاه الغدیر کاشته خواهد شد.

سردار الله دادی اعتبار اختصاص یافته به این طرح را 220 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: در اجرای این طرح از نیروهای بسیج و داوطلبان طرح هجرت بهره گرفته خواهد شد.