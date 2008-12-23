تجلیل از فعالان محرم/ نماز عاشورا فراگیرتر از قبل اقامه خواهد شد

حجت الاسلام نصیر نیک ‌نژاد مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین برنامه های ایام محرم سازمان تبلیغات اسلامی پرداخت و اظهار داشت: به منظور برگزاری ایام محرم به دور از آسیبها و آفتها درصدد برگزاری برنامه های مختلفی هستیم .

وی با بیان اینکه باید برای آسیبهایی که به ایام محرم و برنامه های عزاداری وارد می شود، کارهای ایجابی هم انجام گیرد، به فعالیتهای سازمان تبلغات اسلامی در این خصوص اشاره کرد و افزود: با برگزاری برنامه های پیش بینی شده سعی بر این است تا جلوی بسیاری از کارهایی که دون شأن هیئات مذهبی است و آسیبی جدی به این حوزه می رساند جلوگیری شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با تأکید بر اینکه کنگره شعر عاشورایی فراخوان شده که تا امروز هزاران قطعات ادبی و شعر به دبیرخانه رسیده، زمان برگزاری آن را چهارشنبه آینده 3 محرم عنوان کرد و گفت: کنگره شعر عاشورایی امسال برای اولین بار برگزار می شود.

وی بخشی دیگر از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی را تولید اقلام فرهنگی و نرم افزار خواند و تصریح کرد: همه نوحه ها در قالب کتاب و نرم افزار تهیه شده و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. در تولید اشعار آیینی سفارش داده ایم که شعرا و پیشکسوتان ادبیات کارهای خود را ارائه کنند. همچنین مقتلهای مناسبی فراهم شده تا اگر نیاز به تبیین مسائل تاریخی بود، به صورت دقیق مورد استفاده قرار گیرند.

حجت الاسلام نیک ‌نژاد استفاده از مبلغین آموزش دیده را برای تبیین حقایق و پیام اصلی سالار شهیدان در ماه محرم به صورت گسترده از برنامه های امسال خواند و گفت: میزگردهای مختلف و گفتمانهای دینی با عنوان محرم و عاشورا به آسیب شناسی این حوزه پرداخته که خروجی و نتایج آن منجر شد بتوانیم با توجه به نیازهای جامعه برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: طی دو سال گذشته در تهران بیش از 4 تا 5 هزار بنرهایی که حاوی تصاویر و شمایل منتسب به اهل بیت و شهدای کربلا با چهره های هنری و طراحیهای نامناسب دیده می شد، اما طی برگزاری همایشی توجیهی میان هیئتها، سال گذشته تصویر و شمایل در تهران مشاهده نشد و هیئتهای مذهبی بدون فشار و تنها با آگاهی یافتن از خطرات آن به جمع آوری آنها اقدام کردند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران بخش دیگر از برنامه های امسال را تجلیل از فعالان هیئات مذهبی شامل مداحان، وعاظ ، مسئولان و خادمین هیئتها خواند و یادآور شد: امسال از کسانی که سالهای گذشته برنامه های خوبی اجرا کردند، تجلیل به عمل می آید. همچنین قرار است چهارشنبه همایش مجمع مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در شهرری برگزار شود که توجیه برنامه های محرم امسال و بیان آفتها و آسیبهای این حوزه است.

وی با اشاره به اعزام مبلغ به هیئات برای اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا، اظهار داشت: اگرچه چند سالی است اقامه نماز ظهر عاشورا شروع شده ، اما امسال به صورت همه جانبه، گسترده و فراگیر دسته ها و هیئتها ظهر عاشورا هرجا که باشند نماز جماعت اقامه می کنند.

وی در ادامه برگزاری نمایشگاه عطر سیب در فرهنگسرای بهمن را مورد توجه قرار داد و گفت: این نمایشگاه مایحتاج حسینیه ها، تکایا و هیئتها را که معرفی نامه سازمان تبلیغات اسلامی دارند به صورت رایگان تأمین می کند.