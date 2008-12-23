۳ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۲۷

اقدام کنگره آمریکا علیه یک بانک به اتهام رابطه با ایران

هشت نفر از اعضای کنگره آمریکا خواستار پاسخگویی بانک واردات-صادرات این کشور به دلیل ارائه وام به شرکتهای طرف قرارداد با ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جویش تلگراف، این بانک یک نهاد مستقل است که با ارئه وام و اعتبار به شرکتهایی که سایر نهادها از ارائه اعتبار به آنها خودداری می کنند موجب توسعه بخش تجارت آمریکا می شود.

این بانک مبلغ 900 میلیون دلار به شرکت هایی که در امر تامین تجهیزات  Reliance Industries حضور دارند وام داده است. Reliance Industries در امر تولید بنزین فعالیت داشته و به ایران نیز بنزین صادر می کند. 

درخواست کنگره در حالی انجام می شود که این بانک به تازگی به سوالاتی در این رابطه که از سوی سنا مطرح شده بودند پاسخ داده است. اما کنگره مدعی است که پاسخ های ارائه شده از سوی این بانک کافی نیست.  

