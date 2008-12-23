  1. استانها
  2. ایلام
۳ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

750 زوج تحت حمایت کمیته امداد در ایلام جهیزیه دریافت کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون امور حمایت خانواده کمیته امداد استان ایلام گفت: 750 زوج تحت حمایت کمیته امداد در این استان جهیزیه دریافت کرده اند.

ضیا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: طی هفته گذشته این 750 زوج تحت حمایت در استان ایلام جهیزیه دریافت کردند.

وی ادامه داد: در مجموع طی سال جاری هزار و 741 مودر جهزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته انداد استان ایلام اهدا شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه به هر زوج جوان مبلغ پنج میلیون ریال از محل اعتبارت امور حمایت و سلامت نهاد کمیته امداد برای خرید جهیزیه پرداخت شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، سه هزار مورد جهزیه به نوعروسان ایلامی تا پایان سال جاری اهدا خواهد شد.

رضایی عنوان کرد: هم اکنون یک هزار و 500 زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد در استان ایلام در نوبت دریافت جهیزیه هستند.

این مسئول یادآور شد: 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.

کد مطلب 804651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها