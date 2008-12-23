750 زوج تحت حمایت کمیته امداد در ایلام جهیزیه دریافت کردند

ضیا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: طی هفته گذشته این 750 زوج تحت حمایت در استان ایلام جهیزیه دریافت کردند.

وی ادامه داد: در مجموع طی سال جاری هزار و 741 مودر جهزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته انداد استان ایلام اهدا شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه به هر زوج جوان مبلغ پنج میلیون ریال از محل اعتبارت امور حمایت و سلامت نهاد کمیته امداد برای خرید جهیزیه پرداخت شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، سه هزار مورد جهزیه به نوعروسان ایلامی تا پایان سال جاری اهدا خواهد شد.

رضایی عنوان کرد: هم اکنون یک هزار و 500 زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد در استان ایلام در نوبت دریافت جهیزیه هستند.

این مسئول یادآور شد: 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.