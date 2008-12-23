کردزنگنه در گفتگو با مهر اعلام کرد: تداوم خصوصی سازی طبق برنامه زمانبندی

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر درباره روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی با تاکید بر اینکه عرضه سهام شرکتهای دولتی کند نشده است، افزود: در آذر ماه سال جاری حدود 15 شرکت دولتی در بورس عرضه شد و این عرضه ها به طور مرتب ادامه دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در چند روز آینده نیز آگهی های جدیدی برای عرضه سهام خواهیم داشت، تصریح کرد: البته وضعیت و کشش بازار و تقاضا بر عرضه سهام شرکتهای دولتی تاثیر گذار است.

بورس دچار قیمتهای حبابی نیست

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت فعلی بورس چگونه واگذاری سهام شرکتهای دولتی تداوم خواهد داشت؟ گفت: بورس ما هیچ مشکلی ندارد، بلکه بیشتر یک جو روانی بر بورس کشور حاکم شده است و شرایطی که بورس سایر کشورها دچار آن شده اند بر بورس کشور ما حاکم نیست.

کردزنگنه ادامه داد: بورس ما دچار وضعیت و قیمتهای حبابی نیست و روند بسیار منطقی است، به ویژه شرکتهایی که بر اساس اصل 44 وارد بورس شدند، شرکتهای بزرگ تولیدی بودند و همچون برخی از بورسهای دنیا کاغذ پاره های بی ارزش دست مردم داده نشده است، آن هم به شکل حبابی.

وی با ذکر نام برخی از شرکتهایی که سهام آنها در بورس عرضه شده همچون سهام شرکت ملی مس، مپنا، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و کشتیرانی، گفت: این شرکتها همگی شرکتهایی هستند که هم اکنون از سود دهی بسیار بالایی برخوردارند، به نحوی که سوددهی مخابرات در مدت 6 ماه بیش از رقم بودجه اش بوده است. این امر نشان می دهد که بحران مشکلی را برای ما ایجاد نکرده و تنها یک جو روانی بی مورد ایجاد شده است.

واگذاری 4 شرکت در هفته جاری

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در مورد عرضه سهام شرکتها در بورس نیز گفت: هفته گذشته از 6 شرکتی که عرضه شد، 4 شرکت به فروش رفت و برای هفته جاری نیز واگذاری 4 شرکت که قبلا به تصویب رسیده است، انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: به دنبال این هستیم که در نیمه اول دی ماه جاری سهام دو نیروگاه را از طریق مزایده به فروش برسانیم.

واگذاری اولین بانک دولتی در دی

کردزنگنه گفت: در دی ماه جاری 5 درصد سهام بانک ملت را برای کشف قیمت به عنوان سهام اولین بانکی که عرضه خواهد شد، وارد بورس می کنیم. البته این امر بستگی به وضعیت بورس نیز دارد.

برای عرضه بلوکی مخابرات برنامه داریم

وی گفت: ما به دنبال عرضه یک بلوک عمده شرکت مخابرات هستیم و برای این کار بازاریابی و رایزنی می کنیم، چون دیگر سیاست سازمان خصوصی سازی این است که ابتدا کار بازاریابی شرکتها را انجام دهد و سپس سهام آنها را عرضه کند، چون این کار مناسب تر است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی سازی واگذاریها را بر اساس همان سیکلی که است، ادامه می دهد تا ببینیم که چه خواهد شد.