خيابانهاي تهران به دوربين هاي ديجيتالي مدرن ثبت سرعت مجهز مي شوند

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : نخستين نمونه از اين دوربين ها در اسفند ما سال گذشته در بزرگراه شهيد چمران - پايين تر از پل مديريت نصب شد و در اولين روزها 5 هزار نفر با سرعت غير مجاز در اين محدوده حركت مي كردند كه در حال حاضر به 1 هزار نفر كاهش يافته است .

وي به اطلاع رساني دقيق در اين زمينه از طريق نصب تابلوهاي راهنما اشاره كرد و افزود : اين دوربين ها از نوع بسيار مجهز ، قدرت ذخيره بالا تا 900 عكس از متخلفين داشته و بر خلاف ساير دوربين ها نياز كمتري به تعويض فيلم دارد كه اين امر امكان ثبت تخلف در هر زمان از شبانه روز را مهيا مي سازد .

ثبت بيش از 80 هزار سرعت غير مجاز توسط دوربين هاي كنترل نامحسوس

سردار انصاري همچنين در خصوص ساير دوربين هاي كنترل نامحسوس ثبت سرعت غير مجاز كه در حال حاضر در جاده ها و همچنين خيابانهاي تهران نصب شده اشاره و تصريح كرد : دوربين هاي كنترل نامحسوس تخلفات از اسفند ماه سال 81 در سطح شهر تهران و جاده هاي كشور نصب شده كه تاكنون 83 هزار و 457 فقره تخلف در اين زمينه به ثبت رسيده كه برگه جريمه نيز به درب منازل آنها ارسال و در مركز اجرائيات راهنمايي ورانندگي نيز در سابقه آنها ثبت خواهد شد .

وي افزود : در حال حاضر ميانگين سرعت در بزرگراه يادگار امام 85 كيلومتر ، بزرگراه همت 102 كيلومتر ، نيايش 105 كيلومتر و بزرگراه كرج 82 كيلومتر است در حاليكه پيش از نصب اين دوربين ها ميانگين سرعت 120 كيلومتر در تمام بزرگراهها بود .

معاون راهنمايي رانندگي ناجا همچنين به دوربين هاي كنترل عبور از چراغ قرمز اشاره و اظهار داشت : اين دوربين ها در تقاطع فاطمي و كارگر و تقاطع استاد مطهري و شهيد مفتح نصب شده و تخلف عبور از چراغ قرمز را كنترل و ثبت مي كند .