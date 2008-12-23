اسامی قهرمانان علم در سال 2008 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه معتبر نیوساینتیست (New Scientist) در گزارش اخیر خود اسامی هشت تن از دانشمندانی را که فعالیتهای آنان در راستای نجات بشر و سیاره زمین و حفظ محیط زیست بوده است را عنوان کرد:

1- استیون چو: "چو" برنده جایزه نوبل فیزیک و مدیر آزمایشگاه ملی لارنس برکلی است که به تازگی توسط باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت نیرو و انرژی این کشور انتخاب شد. وی در هر دو زمینه تغییرات جوی و گرمایش زمین و همچنین بازیافت مواد غذایی به عنوان منابع انرژی توانایی های لازم را داشته و می تواند در سال آینده نقشی موثر در تامین منابع انرژی به خصوص در میان ملتهای نیازمند به این منابع داشته باشد.

2- جورج چرچ: وی یکی از استاتید دانشگاه هاروارد بوده و برای اولین بار شرکتی را به منظور تولید کامل توالی ژنوم مشتریان خود احداث کرد. در فاز اول این پروژه وی قصد تولید 100 هزار توالی کامل از انسان را دارد. در عین حال چرچ در حال مطالعه بر روی سوختهای زیستی بوده و قصد دارد با تغییرات در باکتری ها اقدام به تولید نوعی سوخت پاک کند.

3- سوانته پابو: وی در موسسه انسان شناسی تکاملی مکس پلانک در لیپزیک آلمان موفق به تولید توالی دی ان ای باستانی از صورت انسانهای اولیه شد. در سال جاری وی به همراه همکارانش موفق به تکمیل این توالی از انسانهای اولیه شدند و در عین حال توانستند نسخه ای اولیه از توالی ژنوم ماموتها را نیز به دست بیاورند. تلاشهای وی در زمینه تکامل، انسان شناسی و طب زیستی همچنان ادامه دارد.

4- الن استرن: یکی از مقامات ارشد ناسا که به تازگی به دلیل عدم پذیرش قطع بودجه های مرتبط با تحقیقات فضایی استعفا داده است. وی در حال حاضر اجرای عملیات ماموریت سفر به مشتری را به عهده دارد.

5- جان پندری: وی یکی از اساتید کالج سلطنتی لندن بوده و در حال تحقیق بر روی موضوعی است که در سال 2008 توجه گروهی وسیع از جوامع را به خود معطوف کرد. وی در حال تکمیل جامه نامرئی و یا پارچه نامرئی بوده و نتایجی که تا کنون به دست آورده است قابل توجه است.

6- پیتر اسمیت: اسمیت از دانشگاه آریزونا مدیر عملیات کاوشگر فونیکس بر روی سیاره مریخ بوده است. این کاوشگر اطلاعات بسیار با ارزشی از این سیاره ناشناخته به دانشمندان ارائه کرده و میلیون ها تصویر از سطح سیاره مریخ تهیه و ثبت کرده است.

7- کن کالدریا: تحقیقات وی در دانشگاه استنفورد در زمینه مهندسی زمین بوده و طی سالها تحقیقات وی در حال کشف راه حلهایی موثر برای نجات زمین از گرما جهانی است. وی در سال اخیر در انگلستان سخنرانی درباره شیوه های کاهش گرمای جهانی ارائه کرده است و در سال آینده نیز جلسه ای مبنی بر مهندسی زمین در کوپنهاگن خواهد داشت. جلسه ای که در آن سران کشورها به منظور امضای معاهده جایگزین معاهده کیوتو حضور خواهند یافت.

8- لین ایوانز: وی در سمت ریاست برخورد دهنده بزرگ هادرون در سرن یکی از نقش های اصلی بزرگ ترین داستان علمی سال را به عهده دارد. زمانی که این آزمایشگاه بزرگ در ماه سپتامبر فعالیت خود را آغاز کرد ذرات خدا، ماده تاریک و ابعاد دیگر وجود موضوعاتی بودند که ذهن قشر وسیعی را به خود مشغول کرده بود و بیلیونها نفر از طریق تلویزیون شاهد روشن کردن این دستگاه بودند. اکنون برای دست یافتن به جواب این سوالها باید در انتظار تعمیر برخورد دهنده هادرون بود.

نشریه نیوساینتیست در قسمتی دیگر از گزارش خود به نام افرادی اشاره کرده است که در سال 2008 به نوعی بر دنیای علم تاثیر گذاشته اند. کلودیو کاستلو، اولین گیرنده نای بازسای شده توسط سلولهای بنیادین در جهان و همچنین باراک اوباما به دلیل برگزیدن مشاهیر علم به عنوان قسمتی بزرگ از هیئت دولت خود از جمله این افراد هستند.