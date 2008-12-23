تغییر رویکرد کمیته امداد به سمت کارآفرینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، حجت الاسلام علی شاهرخی قبادی شامگاه گذشته در مراسم جشن ازدواج 70 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد بخش رومشکان شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: اشتغال و کارآفرینی باید اولویت اصلی برنامه های کمیته امداد باشد.

وی تصریح کرد: باید در کمیته امداد رویکرد ها از کمک های نقدی به مددجویان به فرصت کارآفرینی تبدیل شود تا افراد تحت پوشش از نیازمند به کارآفرین تبدیل شوند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی پالایش افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را ضروری دانست و یادآور شد: در راستای ارائه خدمات این نهاد به نیازمندان واقعی جامعه باید دقت نظر ویژه و یک پالایش اساسی در افراد تحت پوشش و مددجویان این نهاد حمایتی صورت گیرد.

حجت الاسلام شاهرخی قبادی همچنین کمیته امداد را نهادی مقدس و یادگاری ماندگار از امام راحل دانست و افزود: این نهاد نقش ارزشمندی در حمایت از خانواده های محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه داشته است.

فرماندار شهرستان کوهدشت نیز در ادامه این مراسم بیان داشت: کمیته امداد نهادی پیشگام در ارائه خدمات به مردم است.

سیروس ابراهیمی توجه به اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد را یکی از مهم ترین و اساسی ترین برنامه های این نهاد حمایتی دانست و افزود: این رویکرد می تواند علاوه بر رفع بخشی از معضل بیکاری در جامعه برخی از افراد را از تحت پوشش این نهاد خارج ساخته و زمینه حمایت کمیته امداد از دیگر نیازمندان جامعه را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نهاد خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی نام برد و افزود: باید تلاش کرد با رفع معضل بیکاری و ایجاد زمینه های اشتغال برای جوانان شرایط ترویج سنت حسنه ازدواج در جامعه را ایجاد کرد.

فرماندار کوهدشت تشویق جوانان و فراهم ساخت شرایط ازدواج را یکی از وظایف مسئولان و آحاد مردم در جامعه اسلامی دانست و بیان داشت: دستگاههای اجرایی نیز به نحو مطلوب و در حد امکانات موجود نسبت به مناسب سازی شرایط ازدواج جوانان اقدام کنند.

رئیس کمیته امداد شاخه رومشکان شهرستان کوهدشت نیز در ادامه این مراسم عنوان کرد: این بخش سال گذشته رتبه دوم جمع آوری زکات در استان را به خود اختصاص داده است.

بازوند همچنین از پرداخت 11 میلیارد و 700 میلیون تومان مستمری و یک میلیارد تومان کالاهای یارانه ای به مددجویان تحت پوشش این نهاد در سال گذشته به عنوان مهم ترین فعالیت های کمیته امداد شاخه رومشکان نام برد.