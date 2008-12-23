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۳ دی ۱۳۸۷، ۹:۵۷

رقابت های دی - لیگ/

شکست داکوتا پس از چهار پیروزی متوالی

شکست داکوتا پس از چهار پیروزی متوالی

تیم "لس آنجلس" با تحمیل شکست به داکوتاویزاردز روند پیروزی های این تیم را در مسابقات بسکتبال دی - لیگ را قطع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان "دو آن تیکنور" که چهار بازی گذشته خود در مسابقات بسکتبال دی - لیگ را با کسب پیروزی به پایان رسانده بودند، امروز با اختلاف چهار امتیاز مغلوب "لس آنجلس" شدند.

دیدار تیم های داکوتا و لس آنجلس بامداد امروز برگزار شد که طی آن بازیکنان داکوتا با شکست 100 بر 96 مواجه شدند.

بسکتبالیست های داکوتا در کوارترهای اول و سوم با نتایج (30 بر 28) و (29 بر 21) به برتری دست یافتند اما کوارترهای دیگر را به ترتیب با نتایج (20 بر 24) و (17 بر 27) واگذار کردند.

"بیکر" با کسب 23 امتیاز در مدت 41 دقیقه حضور در زمین امتیازآورترین بازیکن داکوتا ومیدان شد. "کرافورد" از تیم لس آنجلس نیز 32 دقیقه بازی کرد و 28 امتیاز به دست آورد.

ملی پوش بسکتبال کشورمان امروز 29 دقیقه برای داکوتا بازی کرد. حامد حدادی در این مدت موفق به کسب 9 امتیاز شد.

تیم داکوتاویزاردز دیدار آتی خود در مسابقات بسکتبال دی - لیگ را مقابل "سیاکس فالز" برگزار می کند.

کد مطلب 804670

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