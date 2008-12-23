شکست داکوتا پس از چهار پیروزی متوالی

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان "دو آن تیکنور" که چهار بازی گذشته خود در مسابقات بسکتبال دی - لیگ را با کسب پیروزی به پایان رسانده بودند، امروز با اختلاف چهار امتیاز مغلوب "لس آنجلس" شدند.

دیدار تیم های داکوتا و لس آنجلس بامداد امروز برگزار شد که طی آن بازیکنان داکوتا با شکست 100 بر 96 مواجه شدند.

بسکتبالیست های داکوتا در کوارترهای اول و سوم با نتایج (30 بر 28) و (29 بر 21) به برتری دست یافتند اما کوارترهای دیگر را به ترتیب با نتایج (20 بر 24) و (17 بر 27) واگذار کردند.

"بیکر" با کسب 23 امتیاز در مدت 41 دقیقه حضور در زمین امتیازآورترین بازیکن داکوتا ومیدان شد. "کرافورد" از تیم لس آنجلس نیز 32 دقیقه بازی کرد و 28 امتیاز به دست آورد.

ملی پوش بسکتبال کشورمان امروز 29 دقیقه برای داکوتا بازی کرد. حامد حدادی در این مدت موفق به کسب 9 امتیاز شد.

تیم داکوتاویزاردز دیدار آتی خود در مسابقات بسکتبال دی - لیگ را مقابل "سیاکس فالز" برگزار می کند.