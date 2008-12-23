چلسی فرصت صدرنشینی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی دیشب در چارچوب هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر با نتیجه تساوی بدون گل مقابل میزبان خود در گودیسون پارک متوقف شد و فرصت بازپس گیری صدر جدول رقابت ها از لیورپول را از دست داد.
جان تری، مدافع چلسی در دقیقه 35 این دیدار به دلیل انجام حرکتی خشن با کارت قرمز مستقیم داور از زمین اخراج شد.
جدول رده بندی:
1- لیورپول 39 امتیاز
2- چلسی 38 امتیاز
3- آستون ویلا 34 امتیاز
4- منچستریونایتد 32 امتیاز(دو بازی کمتر)
5- آرسنال 31 امتیاز
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18- منچسترسیتی 18 امتیاز(18 بازی)
19- بلکبرن 16 امتیاز(18 بازی)
20- وست برومویچ 15 امتیاز(18 بازی)
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