تهران میزبان رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری رقابتهای جام باشگاههای آسیا و جام فجر در حالی از سوی فدراسیون تکواندو اعلام شد که فدراسیون سالی پرکار را پیش رو خواهد داشت.

بر اساس اعلام فدراسیون تکواندو رقابتهای جام باشگاههای آسیا طی روزهای 19 و 20 فروردین 88 و رقابتهای بین المللی جام فجر طی روزهای 22 و 23 همان ماه انجام خواهد شد.

تیم ملی تکواندو حضور در رقابتهای المپیک هنرهای رزمی، جام جهانی و قهرمانی جهان را پیش رو دارد با این اوصاف دو تیم دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز با همراه داشتن چند عضو تیم ملی به نمایندگی از ایران در فاصله کمتر از 20 روز به اعزام تیم ملی به تایلند(المپیک هنرهای رزمی) باید در مسابقات باشگاههای آسیا شرکت کنند.

هرچند تیم ملی برنامه های فشرده ای دارد ولی باید برنامه ریزی به نحوی باشد که نه تیم ملی ضربه بخورد و نه نمایندگان ایران در جام باشگاههای آسیا با مشکل کمبود بازیکن مواجه شوند.