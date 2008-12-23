عباسپور در گفتگو با مهر خبر داد: قانون مجلس در تکمیل ظرفیت کنکور اجرا نشد/ ارائه گزارش به رئیس مجلس

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: "اعتراضات تکمیل ظرفیت کنکور 87 و اجرای قانون در این خصوص در کمیسیون بررسی و به سازمان سنجش ارسال شده است."

نحوه اجرای وزارت علوم مدنظر قانون نبوده است

وی با بیان اینکه معتقد هستیم قانون در این خصوص اجرا نشده است گفت: "نحوه ای که وزارت علم در افزایش 10 درصدی اعمال کرده روش مد نظر قانونگذار نبوده است."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: "از این رو اجرای قانون و نحوه عملکرد آن را به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش می کنیم و به بخش حقوقی مجلس نیز ارجاع می دهیم."

وی نحوه اجرای تکمیل ظرفیت در کنکور 87 را جابجایی در ظرفیت ها و نه افزایش ظرفیت دانست و به مهر گفت: " در رشته ای مانند برق دانشگاه صنعتی شریف از 15 نفر 10 نفر با جابجایی در تکمیل ظرفیت پذیرش شدند و ظرفیت ها از سایر داوطلبان پر نشده است در رشته های پزشکی نیز این اتفاق افتاده است."

عباسپور اظهار داشت: "در رشته ای که افزایش ظرفیت آن جز قانون بوده کاهش ظرفیت صورت گرفته است به طوری که در مجموع افزایش ظرفیت بر اساس قانون اجرا نشده است."

وی گفت: "در یک رشته قبلا به ما تعداد پذیرش دانشجو را 110 نفر اعلام کرده بودند که اگر بر اساس قانون 10 درصد افزایش ظرفیت برای آن در نظر گرفته شده بود به این تعداد 11 ظرفیت جدید دیگر افزوده می شد این در حالی است که آنچه اجرا شده تنها 5 نفر جابجایی را در این رشته نشان می دهد."

در تکمیل ظرفیت داوطلب جدیدی پذیرش نشده است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: "به دلیل اینکه سازمان سنجش ملاک پذیرش در تکمیل ظرفیت کنکور را مردادماه در نظر گرفتند تنها 10 درصد جابجایی در پذیرش صورت گرفته است."

وی افزود: "در لیستی که در اختیار ما قرار گرفته است داوطلب جدیدی در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته نشده است و تمامی اسامی گواه جابجایی داوطلبان است نه پذیرش جدید."