آمریکا مسئول اصلی بحران مالی جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه 24 فرانسه، لولا داسیلوا در سخنرانی خود، گفت: آمریکا 60 درصد برای بحرانی مالی بوجود آمده در جهان مسئول است.

داسیلوا که در ریودوژانیرو با نیکلا سارکوزی دیدار می کرد خواستار همکاری برای حل چالش های جهانی از جمله بحران مالی و مسائل مربوط به آب و هوا شد.

گفتنی است که سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا روز گذشته به همراه "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپایی برای شرکت در اجلاس سالیانه اتحادیه اروپا- برزیل وارد ریودوژانیرو شد.

ساکوزی در این نشست گفت: من با لولا نگرش، گذشته و گرایش سیاسی مشترکی ندارم، اما با همدیگر در تماس بوده ایم و در خصوص نحوه تعامل با چالشها با هم توافق نظر داریم.

هفته گذشته برزیل راهبرد جدید دفاعی خود را تدوین و علاقمندی خود را برای توسعه زیربنای نظامی خود اعلام کرده است.

انتظار می رود امروز سه شنبه فرانسه و برزیل توافق نامه هایی را به میزان 6/8 میلیارد دلار امضا کنند و گفته می شود فرانسه نیز قرار است به این کشور تجهیزات لجستیکی نظامی بفروشد و در زمینه ساخت زیردریایی اتمی به آن کمک کند.

گفتنی است که برزیل یکی از مشتریان کرسی دائم شورای امنیت است و در این مسیر فرانسه، انگلیس و آلمان از آن حمایت می کنند.