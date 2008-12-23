وزیرعلوم لایحه 3 میلیارد دلاری حمایت از شرکتهای دانش بنیان را امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی در حالی شب گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه جامع دستاوردهای سی ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان را امضا کرد که فعالان شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در گفتگو با وی خواستار تدبیری برای صنعتی شدن دستاوردهای فناورانه خود شدند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع فن آوران گفت: دولت باید برنامه ریزی حمایتی خوبی از محصولات و فناوریهای جدیدی که در کشور رو به فزونی نیز هستند داشته باشد که لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان می تواند به این دستاوردهای فناورانه کمک کند زیرا اکثر آنها از سرمایه لازم برای تولید برخوردار نیستند.

زاهدی افزود: امیدواریم که لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان هر چه زودتر در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا مشکل جدی افراد و مراکزی که در زمینه اختراع و نوآوری در راستای رفع نیازهای جدی کشور فعالیت می کنند، مرتفع شود.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان تا هفته آینده به مجلس خبر داد گفت: لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان توسط 3 وزیر کابینه امضا می شود، سپس معاون اول رئیس جمهوری امضا می کند و در نهایت با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی می رود.